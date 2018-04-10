В Волгограде проходит олимпиада для школьников по китайскому языку

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку проходит в ВГСПУ. Мероприятие завершится 13 апреля. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, 58 старшеклассникам из 26 регионов старшеклассникам предстоит выполнить задания по страноведению и написать лексико-грамматический тест.