В Волгограде проходит олимпиада для школьников по китайскому языку 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку проходит в ВГСПУ. Мероприятие завершится 13 апреля. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, 58 старшеклассникам из 26 регионов старшеклассникам предстоит выполнить задания по страноведению и написать лексико-грамматический тест.
В свободное время от занятий школьники побывают на экскурсиях по музеям города-героя Волгограда, познакомятся с известными достопримечательностями. Добавим, победители и призеры получат дипломы, которые дают им право поступать в любой университет страны по профилю олимпиады.