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В Волгограде проходит олимпиада для школьников по китайскому языку
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В Волгограде проходит олимпиада для школьников по китайскому языку 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку проходит в ВГСПУ. Мероприятие завершится 13 апреля. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, 58 старшеклассникам из 26 регионов старшеклассникам предстоит выполнить задания по страноведению и написать лексико-грамматический тест.
В свободное время от занятий школьники побывают на экскурсиях по музеям города-героя Волгограда, познакомятся с известными достопримечательностями. Добавим, победители и призеры получат дипломы, которые дают им право поступать в любой университет страны по профилю олимпиады.
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