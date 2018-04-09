Школьников волгограда познакомили с историей вооруженных сил России

Местное отделение ДОСААФ России Красноармейского района Волгограда и ПОУ «Красноармейский УСТК ДОСААФ России» выступили одними из организаторов проведения военно-патриотической интерактивной программы «Защитники Отечества».

Местное отделение ДОСААФ России Красноармейского района Волгограда и ПОУ «Красноармейский УСТК ДОСААФ России» выступили одними из организаторов проведения приуроченной к 100-летию образования Вооруженных Сил военно-патриотической интерактивной программы «Защитники Отечества», которая прошла в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда: Гимназии №2, Средних школах №64 и №115. Ее участниками стало свыше 450 школьников.

Оборонному обществу в проведении программы помогли ГБУК ИЭиА «Музей-заповедник „Старая Сарепта“, военно-исторический клуб „Пехотинец“ и клуб исторической реконструкции „Алатырь“.

Очень заинтересовала ребят первая площадка „Народная дружина“. Защита Родины и Отчизны от врагов всегда являлась первоочередной задачей для государства. На страже стояли профессиональные воины. На Руси их называли дружинники.

На программе участники узнали все о доспехах и костюмах воинов, вооружении и нравах. Желающие смогли примерить древние доспехи, подержать в руках меч, щит или копье и представить себя в роли богатыря.

На площадке „Первая мировая война“ школьники увидели обмундирование русских и румынских солдат этого периода истории.

На площадке „Великая Победа“ ребята смогли познакомиться с образцами оружия Великой Отечественной войны, услышать интересный рассказ о великом подвиге советских солдат.

Заключительная площадка „ДОСААФ и современная армия“ особенно привлекла учеников. Они услышали рассказ о современном оснащении Российской армии.