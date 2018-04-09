Ещё
Школьников волгограда познакомили с историей вооруженных сил России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьников волгограда познакомили с историей вооруженных сил России 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Местное отделение ДОСААФ России Красноармейского района Волгограда и ПОУ «Красноармейский УСТК ДОСААФ России» выступили одними из организаторов проведения военно-патриотической интерактивной программы «Защитники Отечества».
Местное отделение ДОСААФ России Красноармейского района Волгограда и ПОУ «Красноармейский УСТК ДОСААФ России» выступили одними из организаторов проведения приуроченной к 100-летию образования Вооруженных Сил военно-патриотической интерактивной программы «Защитники Отечества», которая прошла в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда: Гимназии №2, Средних школах №64 и №115. Ее участниками стало свыше 450 школьников.
Оборонному обществу в проведении программы помогли ГБУК ИЭиА «Музей-заповедник „Старая Сарепта“, военно-исторический клуб „Пехотинец“ и клуб исторической реконструкции „Алатырь“.
Очень заинтересовала ребят первая площадка „Народная дружина“. Защита Родины и Отчизны от врагов всегда являлась первоочередной задачей для государства. На страже стояли профессиональные воины. На Руси их называли дружинники.
На программе участники узнали все о доспехах и костюмах воинов, вооружении и нравах. Желающие смогли примерить древние доспехи, подержать в руках меч, щит или копье и представить себя в роли богатыря.
На площадке „Первая мировая война“ школьники увидели обмундирование русских и румынских солдат этого периода истории.
На площадке „Великая Победа“ ребята смогли познакомиться с образцами оружия Великой Отечественной войны, услышать интересный рассказ о великом подвиге советских солдат.
Заключительная площадка „ДОСААФ и современная армия“ особенно привлекла учеников. Они услышали рассказ о современном оснащении Российской армии.
ТК «Звезда»: последние новости
Беспрецедентный шаг: Генпрокуратура раскроет документы по делам Березовского и Литвиненко Опубликовано новое видео проезда автомобиля по Крымскому мосту В Южной Кореи изобрели спасающего от одиночества робокота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»1488
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН849
Лавров дал прогноз по будущему ЕС113
На нарушающий законы физики двигатель дали денег14
Советы о сексе разозлили пользователей соцсетей7
Видео
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение