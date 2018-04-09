В Москве планируют заменить порядка 17,5 миллионов квадратных метров асфальта

Около 17,5 миллионов квадратных метров дорожного покрытия заменят в столице. Ремонт дорог произведут почти на 700 улицах Москвы . Об этом сообщило РИАМО.

Как сообщил руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин , с наступлением положительных температуры по ночам, в городе начинаются масштабные работы по перекладке асфальтобетонного покрытия.

Также Орешкин отметил, что к работам приступают на тех дорогах, которые отслужили свой гарантийный срок, который исчисляется от трех до семи лет. Сообщается, что помимо замены 17,5 миллионов квадратных метров асфальта, планируется установить больше 1 тысячи километров нового борта.

Орешкин добавил, что также будет нанесено в общей сумме 52,5 тысячи километров разметки. Отмечается, что в этом году для ремонта дорог будет применен новый прокладочный материал, который должен увеличить срок службы гранитного борта в 1,5 раза.

Сначала дорожные работы планируются на больших улицах. Также работа будет вестись по переулкам. В соответствии с планом ремонту дорог подлежат порядка 700 улиц.

Отмечается, что порядка трех тысяч единиц техники и около восьми тысяч специалистов ГБУ «Автомобильные дороги» задействовано для ремонта дорог в Москве.

Также Орешкин сказал, что во время ремонта дорог на широких трассах будут выделены полосы для движения транспорта. Маленькие переулки будут перекрывать только в ночное время, когда будут проходить работы.