В Москве планируют заменить порядка 17,5 миллионов квадратных метров асфальта 

Около 17,5 миллионов квадратных метров дорожного покрытия заменят в столице. Ремонт дорог произведут почти на 700 улицах Москвы. Об этом сообщило РИАМО.
Как сообщил руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин, с наступлением положительных температуры по ночам, в городе начинаются масштабные работы по перекладке асфальтобетонного покрытия.
Также Орешкин отметил, что к работам приступают на тех дорогах, которые отслужили свой гарантийный срок, который исчисляется от трех до семи лет. Сообщается, что помимо замены 17,5 миллионов квадратных метров асфальта, планируется установить больше 1 тысячи километров нового борта.
Орешкин добавил, что также будет нанесено в общей сумме 52,5 тысячи километров разметки. Отмечается, что в этом году для ремонта дорог будет применен новый прокладочный материал, который должен увеличить срок службы гранитного борта в 1,5 раза.
Сначала дорожные работы планируются на больших улицах. Также работа будет вестись по переулкам. В соответствии с планом ремонту дорог подлежат порядка 700 улиц.
Отмечается, что порядка трех тысяч единиц техники и около восьми тысяч специалистов ГБУ «Автомобильные дороги» задействовано для ремонта дорог в Москве.
Также Орешкин сказал, что во время ремонта дорог на широких трассах будут выделены полосы для движения транспорта. Маленькие переулки будут перекрывать только в ночное время, когда будут проходить работы.
Ранее стало известно о том, в подмосковном городе Подольск на Красногвардейском бульваре в одном из многоквартирных домов планируют ремонт кровли по просьбе жительницы.