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Кабмин утвердил единую методику конкурса на госслужбу
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Кабмин утвердил единую методику конкурса на госслужбу 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство утвердило единую методику проведения конкурса на замещение вакантных должностей госслужбы и включение в кадровый резерв. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Отмечается, что единая методика определяет «порядок подготовки и проведения конкурсов, предварительного тестирования, методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов». Для оценки профессионального уровня претендента в ходе конкурса могут проводиться собеседования, анкетирование, групповые дискуссии, написание письменных работ или тестирование.
«Применение единой методики позволит повысить объективность и прозрачность конкурсной процедуры и направлено на формирование профессионального кадрового состава государственной гражданской службы», — говорится в справке Правительства.
Ранее вступило в силу постановление кабмина, согласно которому документы для включения в кадровый резерв федерального органа или для участия в конкурсе на замещение вакантной должности госслужбы можно подать в электронной форме. Кандидат может предоставить их через личный кабинет в единой информационной системе управления кадровым составом государственной гражданской службы России.
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