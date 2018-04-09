Кабмин утвердил единую методику конкурса на госслужбу

Правительство утвердило единую методику проведения конкурса на замещение вакантных должностей госслужбы и включение в кадровый резерв. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Отмечается, что единая методика определяет «порядок подготовки и проведения конкурсов, предварительного тестирования, методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов». Для оценки профессионального уровня претендента в ходе конкурса могут проводиться собеседования, анкетирование, групповые дискуссии, написание письменных работ или тестирование.

«Применение единой методики позволит повысить объективность и прозрачность конкурсной процедуры и направлено на формирование профессионального кадрового состава государственной гражданской службы», — говорится в справке Правительства.