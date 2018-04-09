Губернатор сможет создавать местные антитеррористические комиссии

Губернаторы получили полномочия создавать антитеррористические комиссии в муниципалитетах, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Коммерсант». Такой закон приняла в третьем чтении Госдума

Речь идет о формировании антитеррористических комиссий на территории одного или нескольких муниципальных образований. Они должны будут обеспечивать взаимодействие территориальных органов федеральных и региональных ведомств с органами местного самоуправления в вопросах профилактики терроризма и ликвидации последствий терактов. Решения таких комиссий будут обязательными для чиновников и граждан.