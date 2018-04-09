Губернатор сможет создавать местные антитеррористические комиссии 

Губернаторы получили полномочия создавать антитеррористические комиссии в муниципалитетах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Коммерсант». Такой закон приняла в третьем чтении Госдума.
Речь идет о формировании антитеррористических комиссий на территории одного или нескольких муниципальных образований. Они должны будут обеспечивать взаимодействие территориальных органов федеральных и региональных ведомств с органами местного самоуправления в вопросах профилактики терроризма и ликвидации последствий терактов. Решения таких комиссий будут обязательными для чиновников и граждан.
Закон был принят, чтобы нормативно определить порядок создания и организацию деятельности местных антитеррористических комиссий. До сих пор они создавались по усмотрению главы муниципального образования в соответствии с рекомендациями антитеррористической комиссии в субъекте РФ, а в некоторых муниципалитетах отсутствовали.