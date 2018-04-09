Фотографа Юрия Абрамочкина похоронят на Ваганьковском кладбище 

Советский и российский фотограф, фотожурналист Юрий Абрамочкин будет похоронен на Ваганьковском кладбище в понедельник, 9 апреля.
«Отпевание Юрия Васильевича Абрамочкина состоится в 12:00 в главном храме Ваганьковского кладбища в понедельник, 9 апреля 2018 года. Похороны после прощания там же», — приводит РИА Новости слова одного из близких родственников Абрамочкина.
Фотожурналист Юрий Абрамочкин умер 5 апреля на 82‐м году жизни.
Он работал с многими известными людьми, среди которых космонавт Юрий Гагарин, экс-президенты США Рональд Рейган и Билл Клинтон, а также королева Великобритании Елизавета II.