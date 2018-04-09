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Впечатляющие фото позднезимней Ангары
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Впечатляющие фото позднезимней Ангары 

Ридус 26 минут назад
Фото: Ридус
Вернулся из нашего зимнего фототура «Зеркальный мир Байкала». Это было феерично. Байкал шикарен, компания отменная, погода шептала. В этом году мы поехали на четыре дня пораньше чтобы разведать некоторые новые локации. Листвянка мне казалась всегда самым попсовым местом на Байкале, и кстати таким она наверное и предстала перед моими глазами.
Это не значит что это плохо, просто для меня скучновато. Хотя некоторые снимки я сделал, думаю они вполне неплохи… Судите сами.
В месте где Ангара вытекает из Байкала есть участок промежуточного состояния воды… очень тонкий лед. Он был покрытый чудеснейшими кристаллами… Пушистики, мохнатки, как угодно, но они были прекрасны!
Эдакие снежные кусты размером сантиметров 2−3 не больше…
Эта рябь справа — они.
Кадр с человеком не хуже… оставлю…
Прозрачность воды культовая!
Градусов 15 на фото. Штиль и солнечно.
На заходе солнца… гало здесь было почти круглые сутки.
Первая рукотворная пирамидка сезона, с фотоголодухи снял и ее.
В Листвянке хивусы главное развлечение…500 руб\30 минут.
Проползала…
А вот закаты мне понравились в Листвянке гораздо больше ольхонских… Сочные и фактурные.
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