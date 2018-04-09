Беспредел врачей-психиатров: с этим может столкнуться каждый

Эта история о том, с каким врачебным беспределом можно столкнуться, проходя обычную медицинскую комиссию для получения обычного водительского удостоверения. Если вы хотите почувствовать себя беспомощным ничтожеством — добро пожаловать на прием к врачу-психиатру.

Для получения водительского удостоверения любому гражданину нужно пройти медкомиссию, которая оценит пригодность будущего водителя для управления автомобилем. Ну как пройти, обычно в частных медицинских конторках роль всех врачей выполняет один или два человека, которые за 500 рублей подписывают справку о полной пригодности обратившегося.

В общем, вся эта медкомиссия чистая формальность, которая ничего на самом деле не проверяет. Расписаться сотрудники частных медицинских центров не могут лишь за психиатра и нарколога (может быть и могут, но никто не решается или кто-то им это просто запрещает).

Справку от психиатра и нарколога могут выдать только в специальном отделении для медкомиссий в городской наркологии или психиатрии. И вот в этом самом месте будущий водитель начинает погружаться на дно или даже еще куда-то глубже.

Как обычно выглядит такое место? Как правило, ремонт в нем делали очень давно, скорее даже никогда, поэтому интерьеры в таких провинциальных кабинетах напоминают или фильм ужасов, или выставку современного искусства. Несколько десятков человек одновременно стоят в четырёх беспорядочных очередях, две в регистратуре (у нарколога и психиатра разные), а две собственно к самим врачам. Параллельно со стоянием в очередях жаждущие получить заветную справку заполняют пачку бесполезных бумажек и ругаются между собой о порядке очереди (это я первый занял).

Все бы ничего, ведь психическое состояние водителя это не фигня какая-то, определить его и вынести свой вердикт точно должны профессионалы! Вот только как и нарколог и психиатр определяют состояние будущего водителя? А определяют они его известным методом «никак».

Нарколог спрашивает, принимает ли будущий водитель наркотики, при отрицательном ответе — годен! Психиатр не спрашивает ничего, просто годен! Стоят эти бессмысленные бумажки от нарколога и психиатра 344 и 182 рубля соответственно.

Кстати, если вы прописаны в другом городе, то ехать получать бумажки стоит сразу туда. Врачи должны проверить вас по базе, но никакой общей базы психов в стране не существует! Могут, конечно, сделать запрос по месту вашей прописки и уточнить, не псих ли вы, но займёт это столько времени, сколько посчитают нужным неторопливые работники учреждения. Может пять дней, а может двадцать пять.

А теперь внимание! Все вышеописанное касается только тех граждан, которым повезло родиться женщинами. Женщины по мнению государственных психиатров и наркологов психами быть не могут. В общем, представьте, что отправили вас за справками для медкомиссии из областной психиатрии в городе Кемерово в психиатрию маленького города Б, что в 30 километрах от Кемерово. И вот вы отстаиваете многочасовую очередь и заходите к врачу-психиатру. А врач психиатр сходу и говорит вам:

— Военный билет есть? Как нет? А как я определю тогда, допускать вас до получения прав или нет!

Это не шутка. Врач психиатр всерьез и с полной уверенностью прямо с порога утверждает, что она может определить состояние психического здоровья мужчины только увидев его военный билет.

Конечно, возникает вопрос о психическом состоянии самого врача, но заветная печать, а соответственно и вся сила этого мира, находится в ее руках. А значит права она. Да, вести любые переговоры врач-психиатр по имени Юлия Геннадьевна Зотова, работающая в психиатрическом кабинете Поликлиники № 2 города Березовский, отказывается и просто выгоняет вас из кабинета! Да, врач не дает никакого заключения, ничего, просто выгоняет вас из кабинета. Просто так, потому что ей так захотелось.

То есть все, финиш. Нет военного билета-нет возможности определить психическое состояние-нет ничего.

Конечно же, действия врача абсолютно незаконны и даже прямо противоречат приказам, изданным министерством здравоохранения . Но Юлии Геннадьевне плевать и на закон, и на здравый смысл. Кажется, помочь здесь может лишь главный врач города. После звонка от руководства совсем немного подобревшая врач-психиатр снова приглашает в свой кабинет и уверенно говорит, что у их учреждения нет лицензии на проведение медицинской комиссии

В этот момент возникает еще больше вопросов о психическом состоянии врача, если она так спокойно и уверенно сообщает, что на протяжении только последних нескольких часов она самостоятельно выдала десятки справок о психическом состоянии людей, не имея на это полномочий. Если на дороге вы встретите психа, то есть огромная вероятность, что псих попал на дорогу благодаря именно Юлии Геннадьевне Зобовой.

Ну, а после звонка руководства Юлия Геннадьевна все-таки предлагает выдать справку, но так как нет лицензии, то справка будет в виде направления на врачебную комиссию, которая уже должна решить, давать права или нет. В своей записке врач так и написала: «нет военного билета, воинская пригодность не установлена». Ну и добавила, что на учете обратившийся не состоит. С этой справкой дальнейшие приключения будущего водителя продолжатся в областной психиатрической больнице. Той самой из начала этого поста, где принимают только кемеровчан.

После приезда с этой удивительной справкой в Кемеровскую областную психиатрическую больницу психиатрические приключения только начинались.

Сперва над этой бумажкой откровенно смеются (можно даже сказать ржут) тетеньки из регистратуры (привет Юлии Геннадьевне!). Но вот женщине врачу-психиатру не до смеха. Имя врача, к сожалению, неизвестно, но пометка о том, что это была женщина — важная информация. В общем женщина врач, как и другие ее коллеги, уверена, что без военного билета определить психическое состояние невозможно, но готова пойти на уступки и это самое состояние определить и выдать заветную справку для получения водительского удостоверения.

И снова внимание! Для определения психического состояния будущего водителя ей понадобится всего лишь справка об обучении в институте! Да, они все это говорят и требуют с очень серьезными лицами!

Теперь справка из института! Ну да ладно, такую справку делают быстро, не военный билет. Спустя час возвращаемся с готовой справкой из института в кабинет психиатра. В кабинете женщины уже нет, но есть врач-мужчина, Михаил Вартанович Бафраджан.

Несмотря на то, что напротив врача сидит другой мужчина, врач не против, чтобы в кабинет вошел третий человек. Оказывается, он не осматривает пациента, это его друг, который принес чужие копии паспортов (даже без оригиналов), а врач без всякого их присутствия просто выписывает им справки о годности к управлению автомобилем! Да, они там совсем охренели и не стесняются этого.

С удивлением наблюдаем за происходящим, наконец-то мужчина с чужими документами покидает кабинет, а мы переходим к следующему эпизоду этой комедии, которая была бы очень смешной, если бы не была правдой:

— А это что такое?

— Справка из института, ваша коллега час назад сказала принести.

— Нам таких справок не надо! А это что за идиотизм написан?

— А это ваши коллеги из города Березовский написали и сказали приезжать к вам, в вышестоящую организацию.

— Они там в Березовском идиотизмом страдают! К ним и езжайте, я никакую справку не дам!

— Напишите, пожалуйста, письменный отказ.

— Откуда, сука, вы такие беретесь! Иди плати в кассу 182 рубля.

Выражения не очень красивые, но как из песни слов не выкинешь, так и из речей доктора… Спустя несколько минут 182 рубля в кассу оплачены и справка о годности к управлению автомобилем от психиатра получена.

Какой итог всего этого? Они охренели.