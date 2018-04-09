Россиян предупредили о начале сезона активности клещей

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"По данным оперативного еженедельного мониторинга на 6 апреля в 35 субъектах в медицинские организации обратились около 800 пострадавших от укусов клещей, в том числе порядка 370 детей, что ниже среднемноголетних показателей. Зарегистрирован один случай иксодового клещевого боррелиоза", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, более 700 человек привились от клещевого вирусного энцефалита.

Как отмечается, регионами с высоким показателем заболеваемости клещевым энцефалитом являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный регионы.