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Россиян предупредили о начале сезона активности клещей
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Россиян предупредили о начале сезона активности клещей 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщается на сайте ведомства.
"По данным оперативного еженедельного мониторинга на 6 апреля в 35 субъектах в медицинские организации обратились около 800 пострадавших от укусов клещей, в том числе порядка 370 детей, что ниже среднемноголетних показателей. Зарегистрирован один случай иксодового клещевого боррелиоза", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, более 700 человек привились от клещевого вирусного энцефалита.
Как отмечается, регионами с высоким показателем заболеваемости клещевым энцефалитом являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный регионы.
Ранее сообщалось, что число укусов клещей в Подмосковье в 2017 году снизилось почти на 23%.
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