Финские спасатели откачали опасный эфир из сошедших с рельсов вагонов

Финские спасатели завершили откачку легковоспламеняющегося эфира из поврежденных цистерн сошедшего с рельсов железнодорожного состава. Напомним, инцидент произошел в минувшее воскресенье рядом с городом Мянтюхарью на юго-востоке страны.

По предварительной версии, причиной ЧП стал излом тележки. Из вагонов вытекли почти 50 тысяч литров легковоспламеняющегося опасного вещества. Речь идет о метил-трет-бутиловом эфире, который используется для производства бензина.