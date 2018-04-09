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Финские спасатели откачали опасный эфир из сошедших с рельсов вагонов
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Финские спасатели откачали опасный эфир из сошедших с рельсов вагонов 

Российская Газета 1 час назад
Финские спасатели завершили откачку легковоспламеняющегося эфира из поврежденных цистерн сошедшего с рельсов железнодорожного состава. Напомним, инцидент произошел в минувшее воскресенье рядом с городом Мянтюхарью на юго-востоке страны.
По предварительной версии, причиной ЧП стал излом тележки. Из вагонов вытекли почти 50 тысяч литров легковоспламеняющегося опасного вещества. Речь идет о метил-трет-бутиловом эфире, который используется для производства бензина.
Теперь экологам предстоит установить ущерб, нанесенный окружающей среде. Движение поездов между станциями Хиллосенсальми и Мянтюхарью до сих пор не восстановлено, сообщает ТАСС.
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