Ещё
Бездомный пес стал начальником железнодорожного вокзала в Японии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бездомный пес стал начальником железнодорожного вокзала в Японии 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В японском городе Адзигасава бездомного пса по кличке Васао назначили начальником железнодорожного вокзала. В обязанности собаки будут входить ежедневное приветствие прибывающих на станцию поездов, пишет Life.
Торжественная церемония прошла 1 апреля на площади перед станцией. Помогать Васао будут его возлюбленная Цубаки и их двухлетняя дочь Темэ. К своим обязанностям они приступили сразу же в день назначения — собаки поприветствовали поезд и сфотографировались с туристами.
Кот Кузя и собаки-няньки
Самые интересные «инстаграмы»
Несколько лет назад Васо подобрала 71-летняя продавщица Сэцуко Кикуя. Кто-то из местных жителей выложил фото с ним в Сеть, и пес сразу же стал популярным благодаря своему небрежному виду.
Это первый случай в Японии, когда животные назначаются на руководящие должности. Так, в 2007 году на должность начальника станции города Кинокава была назначена кошка по кличке Тама. Несколько лет спустя другой кот, Феликс, стал старшим контролером вокзала.
Ранее сообщалось, что трехмесячный котенок стал сотрудником отделения полиции в американском городе Трой. Он победил других пятерых котят в конкурсе на лучшее мяуканье.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Невероятное исцеление Скрипаля: новая серия плохого английского детектива Елизавета Боярская беременна, подозревают поклонники В Германии под залог в €75 тысяч отпустили Пучдемона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров дал прогноз по будущему ЕС101
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН833
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина1459
Советы о сексе разозлили пользователей соцсетей5
На нарушающий законы физики двигатель дали денег6
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение