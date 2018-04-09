Бездомный пес стал начальником железнодорожного вокзала в Японии

В японском городе Адзигасава бездомного пса по кличке Васао назначили начальником железнодорожного вокзала. В обязанности собаки будут входить ежедневное приветствие прибывающих на станцию поездов, пишет Life.

Торжественная церемония прошла 1 апреля на площади перед станцией. Помогать Васао будут его возлюбленная Цубаки и их двухлетняя дочь Темэ. К своим обязанностям они приступили сразу же в день назначения — собаки поприветствовали поезд и сфотографировались с туристами.

Кот Кузя и собаки-няньки

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Несколько лет назад Васо подобрала 71-летняя продавщица Сэцуко Кикуя. Кто-то из местных жителей выложил фото с ним в Сеть, и пес сразу же стал популярным благодаря своему небрежному виду.

Это первый случай в Японии , когда животные назначаются на руководящие должности. Так, в 2007 году на должность начальника станции города Кинокава была назначена кошка по кличке Тама. Несколько лет спустя другой кот, Феликс, стал старшим контролером вокзала.

Ранее сообщалось, что трехмесячный котенок стал сотрудником отделения полиции в американском городе Трой. Он победил других пятерых котят в конкурсе на лучшее мяуканье.

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