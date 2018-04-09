Кто родился 9 апреля

Сергей Николаевич Лебедев (70 лет), председатель Исполнительного комитета — Ис­полнительный секретарь Содружества Независимых Государств. Более 30 лет проработал во внешней разведке, пройдя путь от оперуполномоченного до директора Службы внешней разведки РФ . В октябре 2007 года на саммите СНГ в Душанбе был утвержден председателем Исполнительного комитета — Исполнительным секретарем СНГ.

Ален Берсе (46 лет), президент Швейцарии . Работал в Научно— исследовательском институте регионального экономического развития Университета Нёвшателя, в Институте экономических исследований в Гамбурге. Возглавлял Фонд Фрибура, созданный для помощи людям с ограниченными возможностями. Избирался депутатом Совета кантонов (одна из двух палат парламента страны), в 2008-2009 годах был его председателем. С 2012 года Ален Берсе возглавляет Федеральный департамент внутренних дел. В декабре 2017 года депутаты парламента избрали его президентом Швейцарии. Согласно конституции, Берсе будет занимать этот пост в течение года.

Эрнст Иосифович Неизвестный (1925-2016), скульптор. Автор рельефа «Монумент всем детям мира» в пионерском лагере «Артек», монументов «Маска скорби», «Память шахтерам Кузбасса», «Цветок лотоса», скульптур «Древо жизни», «Возрождение» и др.

По эскизам Эрнста Неизвестного были созданы статуэтки Орфея, которая вручается победителям телевизионной премии «ТЭФИ», а также «Золотой эльф», которой награждаются лауреаты «Триумфа» в области литературы и искусства.