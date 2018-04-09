Ещё
Кто родился 9 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кто родился 9 апреля 

Парламентская газета 1 час назад
Сергей Николаевич Лебедев (70 лет), председатель Исполнительного комитета — Ис­полнительный секретарь Содружества Независимых Государств. Более 30 лет проработал во внешней разведке, пройдя путь от оперуполномоченного до директора Службы внешней разведки РФ. В октябре 2007 года на саммите СНГ в Душанбе был утвержден председателем Исполнительного комитета — Исполнительным секретарем СНГ.
Ален Берсе (46 лет), президент Швейцарии. Работал в Научно— исследовательском институте регионального экономического развития Университета Нёвшателя, в Институте экономических исследований в Гамбурге. Возглавлял Фонд Фрибура, созданный для помощи людям с ограниченными возможностями. Избирался депутатом Совета кантонов (одна из двух палат парламента страны), в 2008-2009 годах был его председателем. С 2012 года Ален Берсе возглавляет Федеральный департамент внутренних дел. В декабре 2017 года депутаты парламента избрали его президентом Швейцарии. Согласно конституции, Берсе будет занимать этот пост в течение года.
Виктор Степанович Черномырдин (1938-2010), российский политический деятель. Возглавлял первый в России государственный концерн «Газпром», образованный на базе министерства газовой промышленности СССР. Занимал пост вице-премьера по топливно-энергетическому комплексу. В течение шести лет возглавлял Правительство РФ. Являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом России на Украине. В 2009 году был назначен советником Президента РФ Дмитрия Медведева и специальным представителем Президента РФ по вопросам экономического сотрудничества с государствами-участниками СНГ.
Эрнст Иосифович Неизвестный (1925-2016), скульптор. Автор рельефа «Монумент всем детям мира» в пионерском лагере «Артек», монументов «Маска скорби», «Память шахтерам Кузбасса», «Цветок лотоса», скульптур «Древо жизни», «Возрождение» и др.
По эскизам Эрнста Неизвестного были созданы статуэтки Орфея, которая вручается победителям телевизионной премии «ТЭФИ», а также «Золотой эльф», которой награждаются лауреаты «Триумфа» в области литературы и искусства.
В 1976 году скульптор уехал из СССР. Жил в Швейцарии, а с 1977 года — в Нью-Йорке (США).
Парламентская газета: последние новости
Пушков назвал предполагаемого заказчика «дела Скрипаля» 320 лет в России борются с мусором Зацеперов покарают рублём и тюрьмой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров дал прогноз по будущему ЕС101
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН833
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина1459
Советы о сексе разозлили пользователей соцсетей5
На нарушающий законы физики двигатель дали денег6
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение