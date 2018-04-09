В Архангельской области будут выпускать продукцию из лущеной древесины

Проект по созданию современного предприятия, использующего технологию лущения древесины, будет реализовываться на территории Архангельской области при поддержке региональной Корпорации развития. Соответствующее решение было принято на очередном заседании проектного комитета КРАО.

Инвесторы планируют наладить выпуск деревянных палочек, шпателей, зубочисток и пр. Эта продукция будет реализовываться как на внутреннем рынке, так и за пределами страны. В частности, предварительные договоренности достигнуты с израильскими и китайскими потребителями.