День 9 апреля в истории

72 года назад (1946) был образован Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский Научно-исследовательский институт экспериментальной физики.

В этот день было принято закрытое постановление Совета Министров СССР № 805-327сс о создании при Лаборатории № 2 Академии наук СССР конструкторского бюро КБ-11.

Одно из самых секретных предприятий по разработке отечественного ядерного оружия КБ-11 расположилось в 75 километрах от Арзамаса в районе поселка Сарова, где находился завод №550 бывшего Наркомата боеприпасов. Первым директором КБ стал бывший заместитель народного комиссара танковой промышленности СССР Павел Зернов.

В конце 1960-х годов конструкторское бюро было преобразовано во Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики, а в 1992 году — Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

В стенах института были разработаны первые отечественная атомная и водородная бомбы, созданы крупнейшая в Европе лазерная установка «Искра-5», самый мощный в мире импульсный реактор на быстрых нейтронах БИГР и ряд других установок. С конца 1980-х годов во ВНИИЭФ стали разрабатываться образцы неядерных вооружений (боевые части к переносному зенитному ракетному комплексу «Игла-С», многоцелевому ракетному комплексу «Штурм», а также противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С» и др.)

В настоящее время сотрудники института, помимо работ по повышению технических характеристик и надежности ядерного оружия, занимаются и гражданскими проектами. Среди них, создание систем безопасности для особо опасных производств, применения взрывных технологий, защита природы, ресурсосбережения и работы в области медицинской техники.

319 лет назад (1699) Пётр I издал Указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки».

Москвичей обязали не выбрасывать мусор на улицы и следить за чистотой дворов и мостовых, а все отходы вывозить подальше за пределы города и засыпать землей.

Нарушителей указа ждало наказание — «будет им за это учинено наказание — битье кнутом, да с них же взята будет пеня». А если нарушитель попадался несколько раз, то наказание ужесточалось, штраф мог составить 10 рублей, что по тем временам была очень большой суммой.

52 года назад (1966) Ватикан официально отменил Индекс запрещенных книг.

Список произведений, которые были запрещены к чтению Римско-католической церковью под угрозой отлучения, просуществовал более четырех столетий. Первый Индекс был составлен папой Павлом IV и издан в 1559 году. Последнее издание, в которое вошло 4 тысячи различных произведений, увидело свет в 1948 году.

Всего за эти годы было издано более 30 изданий Индекса, причем 12 из них были выпущены в XX веке.