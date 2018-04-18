Ещё
В Кузбассе сохранится неблагоприятная ситуация с активностью клещей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"

В Кузбассе сохранится неблагоприятная ситуация с активностью клещей 

АиФ Кузбасс 52 минуты назад
Фото: АиФ Кузбасс
Специалисты Роспотребнадзора прогнозируют увеличение активности клещей на территории Кемеровской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, рост активности клещей наблюдается в течение нескольких последних лет. Так, за эпидемический сезон 2017 года за помощью обратились 34 500 человек, было зарегистрировано 125 случаев клещевого энцефалита и 375 случаев клещевого боррелиоза. В этом году первое обращение было зарегистрировано 4 апреля, клещ укусил жителя Промышленновского района. Ему ввели иммуноглобулин с профилактической целью.
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют кузбассовцам соблюдать меры предосторожности при выездах на природу. Кроме того, в регионе проводится активная иммунизация населения.
АиФ Кузбасс: последние новости
Сергей Цивилев отправил в отставку четырех замгубернаторов Врио губернатора планирует развивать авиасообщение Кемеровской области Кузбасс посетит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
 Ещё 51 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии274
США разместили в Греции ядерное оружие310
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда17
Засосало насмерть60
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1062
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение