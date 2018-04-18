В Кузбассе сохранится неблагоприятная ситуация с активностью клещей

Специалисты Роспотребнадзора прогнозируют увеличение активности клещей на территории Кемеровской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, рост активности клещей наблюдается в течение нескольких последних лет. Так, за эпидемический сезон 2017 года за помощью обратились 34 500 человек, было зарегистрировано 125 случаев клещевого энцефалита и 375 случаев клещевого боррелиоза. В этом году первое обращение было зарегистрировано 4 апреля, клещ укусил жителя Промышленновского района. Ему ввели иммуноглобулин с профилактической целью.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют кузбассовцам соблюдать меры предосторожности при выездах на природу. Кроме того, в регионе проводится активная иммунизация населения.