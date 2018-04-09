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Роспотребнадзор предупредил о начале сезона клещей
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Роспотребнадзор предупредил о начале сезона клещей 

Авторадио 1 час назад
Фото: Псковское Агентство Информации
На начало апреля в 35 российских регионах в больницы с укусами обратились 800 человек, половина из них -дети. В ведомстве предостерегли, что человек может не почувствовать укус клеща потому что слюна этого насекомого имеет обезболивающие свойства. Для защиты от клещей нужно соблюдать простые правила, напомнила представитель Роспотребнадзора Анна Брычева:
"Если вы гуляете по лесу или где-то в лугах, а клещи живут как раз в высокой траве, то прежде всего правильно одевайтесь. То есть это закрытая одежда, плотно прилегающие рукава, плотно прилегающие брюки, желательно заправленные в носки — как бы это забавно ни выглядело. Обязательно головной убор. Второе, используйте репелленты, которые отпугивают клещей, есть различные репелленты, зарегистрированные на российском рынке — это средства для кожи, которые наносятся непосредственно на тело, средства для одежды. Помните, что получить укус клеща можно, даже если вы не были самостоятельно в лесу. Например, клеща можно принести домой к вашим домочадцам на одежде, с цветами и ветками из леса — и так может происходить заражение людей, которые лес даже не посещали".
В случае укуса клеща необходимо снять и отдать на исследование в лабораторию.
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