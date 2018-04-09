Роспотребнадзор предупредил о начале сезона клещей

Анна Брычева: На начало апреля в 35 российских регионах в больницы с укусами обратились 800 человек, половина из них -дети. В ведомстве предостерегли, что человек может не почувствовать укус клеща потому что слюна этого насекомого имеет обезболивающие свойства. Для защиты от клещей нужно соблюдать простые правила, напомнила представитель Роспотребнадзора

"Если вы гуляете по лесу или где-то в лугах, а клещи живут как раз в высокой траве, то прежде всего правильно одевайтесь. То есть это закрытая одежда, плотно прилегающие рукава, плотно прилегающие брюки, желательно заправленные в носки — как бы это забавно ни выглядело. Обязательно головной убор. Второе, используйте репелленты, которые отпугивают клещей, есть различные репелленты, зарегистрированные на российском рынке — это средства для кожи, которые наносятся непосредственно на тело, средства для одежды. Помните, что получить укус клеща можно, даже если вы не были самостоятельно в лесу. Например, клеща можно принести домой к вашим домочадцам на одежде, с цветами и ветками из леса — и так может происходить заражение людей, которые лес даже не посещали".

В случае укуса клеща необходимо снять и отдать на исследование в лабораторию.