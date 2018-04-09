Ещё
Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор предупреждает россиян о начале сезона активности клещей, по данным на начало апреля, в больницы с укусами клещей обратились 800 человек.
"По данным оперативного еженедельного мониторинга на 6 апреля в 35 субъектах в медицинские организации обратились около 800 пострадавших от укусов клещей, в том числе порядка 370 детей, что ниже среднемноголетних показателей. Зарегистрирован один случай иксодового клещевого боррелиоза", — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
По данным ведомства, более 700 человек привились от клещевого вирусного энцефалита.
Отмечается, что сегодня заболевание клещевым энцефалитом регистрируется во многих субъектах. Наиболее неблагополучными регионами в этом смысле являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный регионы, а из прилегающих к Московской области — Тверская и Ярославская области. Территория Москвы и Московской области (кроме Дмитровского и Талдомского районов) является благополучной.
Ведомство напоминает, что, прежде всего, нужно соблюдать простые правила: носить правильную одежду, применять акарицидные средства для обработки одежды и репелленты для кожных покровов. Отмечается также, что клещевой вирусный энцефалит может передаваться при употреблении в пищу сырого молока коз, овец, коров, буйволов. Необходимо употреблять этот продукт только после кипячения. Возбудитель также может передаться при расчесывании места укуса.
РИА Новости: последние новости
Пушков рассказал, кого считает "заказчиком дела Скрипаля" Наркотрафик из Афганистана в Россию значительно сократился, заявил Патрушев В Саратовской области не хранили "Новичок", считает эксперт
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров дал прогноз по будущему ЕС101
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН833
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина1459
Советы о сексе разозлили пользователей соцсетей5
На нарушающий законы физики двигатель дали денег6
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение