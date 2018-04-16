Роспотребнадзор: Почти 1,6 тыс. человек пострадали от укусов клещей в РФ с начала сезона

С начала сезона активности клещей на территории России , от их укусов пострадали почти 1,6 тыс. человек. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«По данным оперативного еженедельного мониторинга на 13 апреля 2018 г. в 55 субъектах РФ в медицинские организации обратились 1 тыс. 599 пострадавших от укусов клещей, в том числе 713 детей, что ниже среднемноголетних показателей. При этом зарегистрирован один случай иксодового клещевого боррелиоза», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы, начался в текущем году с 15 марта.

Также отмечается, что при подготовке к открытию детских (летних) оздоровительных учреждений в России особое внимание уделяется акарицидной обработке их территорий. В этом году запланирована обработка более 37 тыс. га с проведением контроля качества этих работ. В тоже время в субъектах страны проведены акарицидные обработки с осуществлением контроля качества и эффективности на площади более 2,5 тыс. га. Всего в текущем году акарицидные обработки запланированы на площади около 139 тыс. га, что соответствует уровню прошлого года.

Кроме того, продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита — по состоянию на 13 апреля в России привито почти 903 тыс. человек.