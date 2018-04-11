Нижегородцы начали обращаться к врачам из-за укусов клещей

Пока что жалобы всего две (этот показатель ниже среднемноголетних): из деревни в Гагинском районе и с дачного участка в Кулебакском районе.

Как сообщили в ведомстве, от клещевого вирусного энцефалита с начала 2018 года привито порядка 200 человек.

Отметим, что исследования клещей проводят две организации региона: в Лаборатория ООИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» (Н. Новгород, ул. Нижневолжская набережная, дом 2, подъезд 3, этаж 4 (вход со двора), с 9.00 до 15.00 в рабочие дни, т.89038480430) и в бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области №3» (г. Шахунья, ул. Революционная, 32, с 8.00 до 16.30 в рабочие дни (перерыв: 12.00 до 13.00) т. 8 (831) 5227320).