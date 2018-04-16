Московский Роспотребнадзор зафиксировал 12 случаев укусов клещей с начала сезона

В медицинские учреждения Москвы с жалобами на укусы клещей с начала сезона обратились 12 человек, выявлен один случай клещевого боррелиоза. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что случаев присасывания клещей на территории Москвы с начала сезона не зарегистрировано. По данным Роспотребнадзора, против клещевого энцефалита с начала года привито 4 тыс. 905 человек.

В ведомстве предупредили, что пик активности клещей приходится на май-июнь и совпадает со временем массового выезда граждан на природу.