Московский Роспотребнадзор зафиксировал 12 случаев укусов клещей с начала сезона 

В медицинские учреждения Москвы с жалобами на укусы клещей с начала сезона обратились 12 человек, выявлен один случай клещевого боррелиоза. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
«За последнюю неделю в медицинские организации Москвы по поводу укусов клещей обратились 12 человек (случаи укусов произошли в Московской области: Чеховский район, Орехово-Зуевский район, Домодедовский район, Тверская область, Ставропольский край, Краснодарский край, Крым, Греция, ЮАР). Зарегистрирован один случай иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), заражение произошло в результате присасывания клеща на территории Раменского района Московской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что случаев присасывания клещей на территории Москвы с начала сезона не зарегистрировано. По данным Роспотребнадзора, против клещевого энцефалита с начала года привито 4 тыс. 905 человек.
В ведомстве предупредили, что пик активности клещей приходится на май-июнь и совпадает со временем массового выезда граждан на природу.
Как сообщалось ранее, Роспотребнадзор начал мониторинг активности клещей с 15 марта 2018 г.