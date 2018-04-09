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Киреенко и генерал Дорофеев работают на губернатора Воробьева (ВИДЕО)
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Киреенко и генерал Дорофеев работают на губернатора Воробьева (ВИДЕО) 

pasmi.ru 1 час назад
Фото: pasmi.ru
Михаил Кузнецов заявляет Вячеславу Шестуну, что глава района «перешел некий рубеж», вследствие чего губернатор Воробьев с ним «работать не может».
По словам главы администрации Воробьева, вопросы к Шестуну возникли не у главы Подмосковья, но и у главы московского управления ФСБ генерала Алексея Дорофеева. В этой связи Кузнецов губернатора настойчиво рекомендует Шестуну уйти в отставку, а в качестве отступных предлагает должность советника губернатора либо возможность избраться в Московскую областную думу.
«Это является гарантией того, что пока Воробьев губернатор, за вами никто не бегает, с вами никто счеты не сводит. Вы работаете. Вы работаете в команде, мы публично заявляем, что все нормально. Мы в одной лодке. Соответственно, вы получаете официальную должность. Это ваша гарантия», — заверяет Кузнецов.
В ходе беседы Кузнецов упоминает имя первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко: «Сейчас губернатор сформулировал свое предложение, и он его обсудил, в том числе с Кириенко».
В случае если Шестун примет предложение губернатора, Кузнецов обещает «свернуть историю».
Глава района заверил, что у него имеется еще много таких записей, в том числе и бесед с высокопоставленными покровителями губернатора Воробьева.
Читайте подробно в подборке ПАСМИ «Экологическая катастрофа губернатора Воробьева»
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