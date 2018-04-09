Опять мимо

Ученые Калифорнийского университета протестировали систему нагревания табака, выпускаемую компанией Philip Morris International , чтобы выяснить, действительно ли она безопаснее обычных сигарет, как утверждает производитель. Предполагается, что отсутствие процесса горения не приводит к выделению канцерогенных веществ, однако выводы специалистов оказались неутешительными. «Лента.ру» пишет об исследовании, опубликованном в журнале BMJ.

В системах нагревания табака (англ. heat-not-burn tobacco product, HNB) используется температура ниже той, при которой сгорает содержимое обычных сигарет. В результате выделяется дым, содержащий никотин и другие химические вещества. Первая продукция HNB появились в 1988 году, однако сначала не имела коммерческого успеха. Интерес к ней возник на фоне разочарованности электронными сигаретами, которые не могли обеспечить желаемый эффект от затяжки. В настоящее время системы нагревания табака выпускаются крупными табачными производителями.

Хотя табачные компании утверждают, что HNB безопаснее обычных сигарет, достоверных и надежных научных данных в пользу этого нет. Многие исследования на эту тему финансировались самими производителями, поэтому их выводы сомнительны из-за конфликта интересов. Независимые медицинские специалисты утверждают, что системы нагревания табака несут тот же вред, что и обычное курение, однако они признают, что этой проблеме посвящено мало научных работ.

В 1998 году одна из крупнейших табачных компаний Philip Morris International выпустила в продажу устройство нагрева, внутрь которого вставлялась сигарета. Он стал предшественником системы iQOS. Это название является аббревиатурой слогана I quit original smoking (русск. «я бросаю обычное курение»). По мнению компании, HNB в будущем полностью заменят табачные сигареты и вейпы, однако отраслевые аналитики сомневаются в том, что это когда-либо произойдет.

iQOS состоит из зарядного устройства размером с телефон и держателя, напоминающего шариковую ручку. В него вставляется табачный стик, который затем нагревается до температуры 350 градусов Цельсия. Стик пропитан глицерином для того, чтобы в отсутствие горения мог выделяться аэрозоль, содержащий частицы табака.

Такая конструкция предполагает, что пользователь не будет подвергаться большому воздействию токсичных и канцерогенных веществ, что обычно образуются при сжигании табака. IQOS работает в течение шести минут, после чего самостоятельно выключается. Как заметили исследователи в своей статье, опубликованной в журнале BMJ, утверждения о снижении вреда выпущены в научных изданиях с низким уровнем рецензирования.

В ходе исследования ученые приобрели четыре комплекта iQOS, которые отвечали требованиям качества. Они также закупили стики Marlboro того же производителя. Держатели были протестированы в двух режимах очистки. При первом варианте они тщательного очищались от остаточной жидкости и табачных частиц после каждого нагревания. При втором очистка производилась по инструкции, согласно которой из держателя удалялась грязь через каждые 20 нагреваний с использованием крючка для очистки.

Были измерены такие параметры, как падение давления внутри держателя, плотность аэрозоля, количество твердых частиц в нем и количество возможных затяжек. Перепады давления во время каждой затяжки определены с помощью перистальтического насоса, соединенного с U-образным водяным манометром. Аэрозоли улавливали в стеклянные кюветы, которые вставляли в спектрофотометр и облучали светом с длиной волны 420 нанометров.

Были протестированы пять режимов эксплуатации. В течение двухсекундной или 4-секундной затяжки создавался объемный расход воздуха 7 миллилитров в секунду, в обоих случаях всего было сделано 14 затяжек. В случае с шестью двухсекундными затяжками объемный расход достигал 17,5 миллилитра в секунду, а при 12 затяжках той же продолжительности — 27,5 миллилитра в секунду. Наконец, пятый режим напоминал четвертый, но очистка держателей производилась в соответствии с инструкциями.

Ученые оценивали состояние нагревательного элемента в держателе визуально с помощью микроскопа и фотоаппарата. Некоторые стики были разрезаны на части для оценки количества частиц, образующихся при пиролизе нагревателя и расплавления полимерной пленки в фильтрах. Газовая хроматография и масс-спектрометрия была проведена для оценки уровня аэрозолей.

Оказалось, что чистка не способна полностью удалить продукты сгорания с нагревательного элемента. В отсутствие ухода за держателем в устройстве остаются капли коричневой жидкости и грязь, чей объем растет с каждым использованием. В ходе эксплуатации падение давления становилось менее выраженным при каждой затяжке, а плотность частиц в аэрозоле росла, хотя после 7-9 затяжки начинала падать. Были также выявлены признаки обугливания в стиках, хотя регулярная очистка препятствовала увеличению площади обгорания. Кроме того, температура выделяемого аэрозоля была достаточной, чтобы расплавить фильтр, который в результате становится источником потенциально вредных веществ.

Результаты газовой хроматографии и масс-спектрометрии показали, что в фильтре содержатся лактид, ε-капролактон и 1,2-диацетин, которые используются при изготовлении пластика и не оказывают вредного воздействия. Однако также был обнаружен токсичный формальдегид циангидрин, применяемый для производства резины. Это соединение, попадая в организм, откладывается в печени, где расщепляется на формальдегид и цианид. Известно, что относительно низкие дозы вещества смертельны для мышей.

Исследователи полагают, что ограничение времени курения до шести минут заставит пользователей делать максимальное количество затяжек и уменьшать интервал между ними. В результате они будут подвергаться воздействию больших объемов аэрозоля. Несмотря на утверждение производителя, ученые не нашли подтверждения того, что система нагревания табака минимизирует количество потенциально опасных летучих вредных веществ, включая полициклические ароматические углеводороды и оксиды углерода и азота.