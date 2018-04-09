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В Москве начинается всероссийская неделя финансовой грамотности
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В Москве начинается всероссийская неделя финансовой грамотности 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. IV Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи открывается 9 апреля 2018 года на Воробьевых горах в Москве. В ее рамках запланировали проведение более 30 тыс. мероприятий по всей стране.
Программу посвятили вопросам финансового воспитания в кругу семьи, грамотному потреблению и сбережению, безопасности покупок и платежей. Неделю проводят в рамках проекта Минфина РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» при участии Центрального банка РФ.
В церемонии открытия на Воробьевых горах примут участие заместитель министра финансов Сергей Сторчак, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и ключевые эксперты проекта.
В день открытия пройдет турнир по «Финболу» — интеллектуальному соревнованию по финансово-футбольной тематике. Школьники также смогут задать вопросы известному спортивному комментатору Нобелю Арустамяну и бывшему игроку сборной России Алексею Смертину на тему их личного финансового опыта. Футбольную тематику выбрали в преддверии проведения в России чемпионата мира по футболу.
С интеллектуальных викторин «Финбол» неделя откроется также и в пилотных регионах проекта — Алтайском крае, Архангельской, Волгоградской, Калининградской областях, Краснодарском крае, Татарстане, на Ставрополье, в Саратовской и Томской областях.
Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» реализуют с 2011 года. Главная цель — повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным средствам, навыков управления личным и семейным бюджетом. В Неделе финансовой грамотности 2017 года приняли участие свыше 1,2 млн детей и подростков по всей стране.
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