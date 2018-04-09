В Москве начинается всероссийская неделя финансовой грамотности

МОСКВА , 9 апреля. / ТАСС /. IV Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи открывается 9 апреля 2018 года на Воробьевых горах в Москве. В ее рамках запланировали проведение более 30 тыс. мероприятий по всей стране.

В день открытия пройдет турнир по «Финболу» — интеллектуальному соревнованию по финансово-футбольной тематике. Школьники также смогут задать вопросы известному спортивному комментатору Нобелю Арустамяну и бывшему игроку сборной России Алексею Смертину на тему их личного финансового опыта. Футбольную тематику выбрали в преддверии проведения в России чемпионата мира по футболу.

Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» реализуют с 2011 года. Главная цель — повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным средствам, навыков управления личным и семейным бюджетом. В Неделе финансовой грамотности 2017 года приняли участие свыше 1,2 млн детей и подростков по всей стране.