Зацеперов покарают рублём и тюрьмой

Комитета Госдумы по законодательству и госстроительству на заседании 9 апреля рассмотрит законопроект, ужесточающий ответственность для зацеперов. Транспортных хулиганов предлагают ещё жёстче наказывать за проезд на крышах поездов, трамваев, троллейбусов либо в других не приспособленных для проезда пассажиров местах.

Самоубийственное увлечение

Мода на зацепинг появилась в нашей стране около семи лет назад. Из хулиганских побуждений некоторые пассажиры, преимущественно подростки, передвигаются на крышах поездов, на открытых переходных и тормозных площадках, боковых либо торцевых сторонах вагонов и даже в подвагонном пространстве на элементах наружной арматуры подвижного состава. Причинами популярности такого метода передвижения психологи называют свойственное подросткам стремление обратить на себя внимание, а сверх того — желание сэкономить на поездке.

Между тем зацепинг — исключительно опасное увлечение. По данным Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, в 2015 году в результате зацепинга пострадали 45 человек, из них 16 — со смертельным исходом, а в 2016 году — 37 человек, девять из которых скончались. И только за первую половину 2017 года в Московском регионе зафиксировано более двух десятков смертельных случаев с зацеперами.

Эпидемия зацеперства

С проблемой зацепинга законодатели пытаются справиться не первый год. Ещё в 2011 году депутаты Госдумы VI созыва Владимир Васильев Владимир Плигин предложили внести в Уголовный кодекс специальную статью о транспортных хулиганах. Согласно закону, принятому Госдумой в апреле 2017 года, к хулиганам на железнодорожном, морском, внутреннем водном транспорте и любых других видах транспорта общего пользования должны применяться жёсткие меры ответственности. Так, помимо штрафов в размере до полумиллиона рублей, к транспортным хулиганам применяется лишение свободы на срок до пяти лет. В случае же если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказание назначается в виде штрафа от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишения свободы на срок до семи лет.

Однако в реальности этот закон стал работать чаще всего против авиадебоширов и прочих «классических» хулиганов — тех, кто перемещается в транспорте так же, как и прочие пассажиры, но совершает безобразные выходки. Зацеперов же он касается лишь в тех случаях, когда возникает задержка отправления транспорта либо опасность от его экстренной остановки. Когда же зацеперы занимаются опасной ездой вне поля видимости машинистов, наказывать их никто не спешит. «Однозначно тема зацеперов продолжает быть актуальной. Одна из причин — то, что, к сожалению, остаются случаи, которые не подпадают под действие части 1 пункта „в“ статьи 213 Уголовного кодекса», — сетует заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин

rightЗацепинг (он же прицепинг, транспортный сёрфинг, оупэн эйр райдинг или просто зацеп) — способ передвижения езды на различной транспортной технике в непредназначенных для этого местах.

«К сожалению, мы не обладаем информацией о том, что эти изменения в законодательстве помогли в борьбе с зацеперами, — вторит ему председатель Общероссийского движения «За реальное дело», член общественного совета при ГОВД Москвы Антон Цветков . — Когда мы разговаривали с полицией, то выяснилось, что данная норма «заточена» на дебоширов, к зацеперам же она почти не применяется. Полиция зачастую даже не видит в зацеперстве состава правонарушения. Как результат — эпидемия зацеперства продолжает распространяться».

Нужно перенимать зарубежный опыт

По мнению экспертов, решить проблему помогли бы более жёсткие меры наказания, разработанные специально для зацеперов, — по примеру того, как это принято во многих других странах. Так, для взрослых людей, которые занимаются зацеперством, по словам Цветкова, должен действовать административный арест до 15 суток. Тем взрослым, кто вовлекает в зацеперство несовершеннолетних, должна грозить уголовная ответственность. Кроме того, на зацеперов следует возложить обязанности компенсировать экономический ущерб, причинённый транспортной компании.

«Когда зацепер цепляется, например, к поезду, то по требованиям транспортной безопасности железнодорожный состав должен быть остановлен. Соответственно, возникают экономические последствия для РЖД . Я считаю, что нужно регрессно этот экономический ущерб выставлять на счёт взрослого хулигана либо в адрес родителей несовершеннолетних зацеперов. Тогда и желающих проехать на подножке поезда поубавится», — полагает Антон Цветков.

Аналогичного мнения придерживается Рафаэль Марданшин: «Конечно, необходимо увеличивать ответственность зацеперов и сделать так, чтобы подобного рода поездки стали бы слишком невыгодны с экономической точки зрения как для взрослых зацеперов, так и для детей, ответственность за которых будут нести их родители».

Злостных зацеперов ждёт арест

Одна из причин, по которой зацепинг не теряет своей популярности, — крайне низкий размер штрафа за данный вид правонарушения, который предусмотрен частью 1 статьи 11.17 Кодекса об административных правонарушениях. Санкция по этой статье влечёт наказание в размере всего 100 рублей.

Действующее законодательство предусматривает недостаточные меры административной ответственности, уверены депутаты Московской городской думы , ранее предложившие ужесточить меры наказания для зацеперов. Согласно законопроекту, который 9 апреля рассмотрят на заседании думского Комитета по государственному строительству и законодательству, за проезд граждан на крышах автобусов, трамваев, троллейбусов либо в других не приспособленных для проезда пассажиров местах должен быть предусмотрен штраф в размере от одной до двух тысяч рублей. Тех, кто совершит подобное правонарушение в Москве или Санкт-Петербурге , ждёт ещё большее наказание — штраф в размере от двух до трёх тысяч рублей. Повторное же нарушение правил вне зависимости от региона повлечёт за собой административное взыскание на сумму от трёх до четырёх тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 200 часов, либо административный арест на срок до 15 суток.

rightРаспространённые причины несчастных случаев среди зацеперов:— Потеря равновесия и падение с поезда во время движения; — Поражение электрическим током; — Столкновение с препятствиями по ходу движения; — Падение на рельсовый путь под колёса.

По мнению разработчиков законопроекта, повышение штрафов для дебоширов на транспорте в десятки раз уменьшит число таких преступлений и позволит существенно снизить уровень травматизма и количество погибших в результате несчастных случаев.

Комплексная проблема

Впрочем, эксперты уверены, что проблема с зацеперами заключается не столько в низких штрафных санкциях, сколько в отсутствии системного подхода к проблеме. «Мы с вами можем сколько угодно принимать меры, но в условиях постоянного сокращения транспортной полиции, которой практически уже не осталось на железных дорогах, с зацеперами попросту некому бороться. Сегодня вся борьба с зацеперами происходит на уровне акций. Провели красивую акцию, показали по телевизору — и всё. А нужна основательная борьба», — считает Антон Цветков.

В свою очередь, Рафаэль Марданшин полагает, что корень проблемы лежит не в части юридической ответственности, а в правоприменительной практике, точнее — в неизбежности наказания. «Тут целый ряд неразрешимых на данный момент проблем — это и конструирование вагонов таким образом, чтобы к ним невозможно было прицепиться, и повсеместная установка камер видеонаблюдения, которые бы показывали зацепера и позволяли его своевременно, зачастую до начала движения, снять, и наличие людей на станциях, которые бы контролировали эти вопросы. Проблему нужно решать комплексно», — убеждён законодатель.