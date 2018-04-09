Законопроект о дифференциации штрафов для зацеперов не поддержан комитетом Госдумы

«Проект федерального закона разработан в целях решения актуальной проблемы, которая наиболее остро стоит в Москве и других крупных городах Российской Федерации , где функционирует железнодорожный транспорт, а также автобусы, трамваи, троллейбусы. Именно на этих видах транспорта широко распространены различные виды зацепинга: «руфрайдинг, „трэйнхопинг“, „трэйнрайдинг“, „трейнсерфинг“, „руфинг“ — способы передвижения, заключающиеся в проезде на поездах и иных транспортных средствах с их внешней стороны (на крышах, открытых переходных и тормозных площадках, в открытых кузовах (у вагонов открытого типа) либо с боковых или торцевых сторон вагонов или в подвагонном пространстве на элементах наружной арматуры подвижного состава)», — говорится в пояснительной записке.

Согласно тексту документа, предлагается дифференцировать степень ответственности за зацепинг на железнодорожном транспорте: в регионах России — штраф от 1 тыс. до 2,5 тыс. руб., в крупных городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге в связи со сложной транспортной системой и большой опасностью для жизни и здоровья граждан предлагается установить повышенный размер штрафа — от 3 тыс. до 4 тыс. руб. За правонарушение, совершенное повторно, предлагается ввести повышенный размер штрафа — от 4 тыс. до 5 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.

Также за проезд на крышах автобусов, трамваев, троллейбусов предлагается ввести штрафы в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб. В Москве и Санкт-Петербурге сумма штрафа составит от 2 тыс. до 3 тыс. руб. За повторное нарушение — штраф от 3 тыс. до 4 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.

Кроме того, в качестве меры наказания для зацеперов документом предусмотрено введение обязательных общественных работ. Данное предложение высказали москвичи в ходе голосования на портале «Активный гражданин».