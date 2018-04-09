Борьба за власть в Москве отправляет политически влиятельных олигархов за решетку

МОСКВА — Они были неразлучны в начале 90-х годов: маленький, осторожный Аркадий и большой, агрессивный Зия.

Оба изучали экономику в Московском Государственном университете , и когда-то даже жили в одной комнате в университетском общежитии. Если кто-то в те годы нападал на Аркадия, им приходилось иметь дело с Зией.

«Пару раз Зие пришлось поучить тех, кто доставал Аркадия», пишет московская «Новая газета».

Потом их пути на какое-то время разошлись. Аркадий , фамилия которого была Дворкович, пошел в политику и постепенно дорос до поста вице-премьера, отвечающего за финансы, который он занимает и поныне.

Зия Магомедов вместе со своим младшим братом Магомедом стал частью российского бизнеса, который в 1990-е годы сколачивал капитал всеми возможными способами.

Братья Магомедовы были известны как люди жесткие, поговаривали как об их тесных связях со службой безопасности ФСБ , у которой есть акции во многих российских фирмах, так и с тогдашними жестокими гангстерами.

Счастливая встреча в 2009 году

Братья быстро богатели, в частности, благодаря спекуляциям на финансовом рынке и экскурсиям в прибыльную нефтяную отрасль. Но момент совершенного счастья наступил в 2009 году, когда Дмитрий Медведев сменил Владимира Путина на посту президента России и сделал Аркадия Дворковича своим главным экономическим советником.

России экономическую и политическую власть сложно отделить друг от друга, и, когда встречаются старые друзья, что-то происходит либо там, либо сям.

На тот момент Зия Магомедов был человеком состоятельным — оценивался он в более чем 400 миллионов крон, но с Магомедовым и Дворковичем у власти шлюзы просто распахнулись, и через год его состояние выросло в 10 раз, пишет «Новая газета».

Братья обеспечили себе, в частности, контроль над несколькими важными российскими портами и стали посредниками, которые решали вопросы по части государственных закупок. «Короли госзакупок» — так иногда называли двух братьев.

ОЛИГАРХИ

Кто бежал, кто оказался в тюрьме

Владимир Гусинский. • Ходорковского выпустили на свободу, в 2013 году он эмигрировал на Запад, так же, как и другие олигархи до него — в частности, Борис Березовский

• В 2014 году по делу о мошенничестве был арестован, но впоследствии отпущен миллиардер Владимир Евтушенков

Источники: BBC, JP Но на прошлой неделе с «королями» произошли столь же невероятные перемены, что и тогда, когда они усаживались на трон.

Их арестовали в Москве по обвинению в масштабном мошенничестве на сумму в 2,5 миллиарда рублей (примерно 250 миллионов крон) и причастности к организованной преступности. По словам российских СМИ, эти обвинения могут повлечь за собой до 30 лет тюремного заключения.

Существуют совершенно различные версии относительно того, что же стоит за такой поразительной метаморфозой.

Правила игры изменились

В эпоху Путина многие известные олигархи и те, кто принимал экономические решения, оказались за решеткой: начиная с олигарха Михаила Ходорковского в 2003 году до бывшего министра экономики Алексея Улюкаева в 2016 году. Как правило, на это были и политические, и экономические причины. По утверждениям нескольких российских СМИ, Магомедов — так же, как ранее Ходорковский и Улюкаев, — вступил в конфликт интересов с одним из сильных людей в ближайшем окружении Путина, Игорем Сечиным , который возглавляет государственную нефтяную компанию «Роснефть»

Те, кто внимательно наблюдает за взаимодействием между государством и бизнесом в России, считают арест знаком того, что со стороны Кремля хотят нанести удар по тем олигархам, которые разместили бОльшую часть своего состояния за границей.

«Дело против Магомедова — первый знак свыше. Смысл этого дела — показать, что правила игры изменились», — пишет комментатор Ольга Романова из аналитического центра Карнеги. «Братья посажены за решетку, чтобы мотивировать бизнесменов к тому, чтобы они возвращали существенную часть своих средств назад в Россию».

Вопрос в том, увлекут ли братья Магомедовы с собой вниз и других. Не является ли это прелюдией к тому, что и Аркадий Дворкович и Дмитрий Медведев испарятся из правительственных офисов, когда Путин начнет свой четвертый президентский срок через месяц?

Во всяком случае, премьер-министр существенно ослаблен, по оценке «Новой газеты»: «Подан четкий сигнал о том, что никакого „клана Медведева“ больше нет», пишет газета.