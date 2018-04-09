Дом Гоголя открыли в столице после реставрации

Дом Николая Гоголя открыли в Москве после реставрационных работ. Ремонт длился около двух месяцев, сообщает телеканал «360».

"Завершилась реставрация фасадов Дома Н. Гоголя на Никитском бульваре, в котором русский классик провел последние четыре года своей жизни (1848—1852 гг.). Там же он сжег рукопись второго тома «Мертвых душ» за 10 дней до смерти. Сейчас в здании находится мемориальный музей писателя и научная библиотека", — говорится на сайте мэрии Москвы.

Глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал о проведенных работах. Специалисты очистили фасады от старой краски, заделали трещины на стенах и откосах. Поверхность стен выровняли и загрунтовали, а затем нанесли два слоя краски в соответствии с колористическим паспортом здания. Откосы покрасили в белый цвет, а стены получили светло-охристый оттенок. В такой цвет до революции выкрашивали все жилые дома в столице.

С 1960 года Дом Николая Васильевича является объектом культурного наследия федерального значения. Последний особняк реставрировали в начале 2000-х годов.