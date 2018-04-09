Ещё
Дом Гоголя открыли в столице после реставрации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дом Гоголя открыли в столице после реставрации 

Газета.Ru 23 минуты назад
Дом Николая Гоголя открыли в Москве после реставрационных работ. Ремонт длился около двух месяцев, сообщает телеканал «360».
"Завершилась реставрация фасадов Дома Н. Гоголя на Никитском бульваре, в котором русский классик провел последние четыре года своей жизни (1848—1852 гг.). Там же он сжег рукопись второго тома «Мертвых душ» за 10 дней до смерти. Сейчас в здании находится мемориальный музей писателя и научная библиотека", — говорится на сайте мэрии Москвы.
Глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал о проведенных работах. Специалисты очистили фасады от старой краски, заделали трещины на стенах и откосах. Поверхность стен выровняли и загрунтовали, а затем нанесли два слоя краски в соответствии с колористическим паспортом здания. Откосы покрасили в белый цвет, а стены получили светло-охристый оттенок. В такой цвет до революции выкрашивали все жилые дома в столице.
С 1960 года Дом Николая Васильевича является объектом культурного наследия федерального значения. Последний особняк реставрировали в начале 2000-х годов.
Газета.Ru: последние новости
Россиянам разрешили собирать валежник в лесу Путин: вызывает удивление скорость раскручивания антироссийской кампании по делу Скрипаля Госдума наделила Росгвардию новыми полномочиями
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН816
Лавров дал прогноз по будущему ЕС47
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина1440
Ким Чен Ын готов к ядерному разоружению180
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность853
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение