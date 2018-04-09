Сергею и Юлии Скрипалям предложили жить под новыми именами, воспользовавшись помощью ЦРУ

Сергею и Юлии Скрипалям предложат переехать в Америку под новыми именами в попытке защитить их от возможных покушений в будущем.

Чиновники MI6 обсудили возможность переселения жертв отравления в Солсбери со своими коллегами из ЦРУ . «Им предложат взять новые имена», — сообщил один высокопоставленный чиновник британского правительства.

Как сообщили источники, Сергей и Юлия Скрипали сейчас уже находятся в сознании и скоро начнут оказывать помощь в расследовании покушения с применением нервнопаралитического вещества, совершенного 4 марта. 33-летняя Юлия, которая является гражданкой России , отвергла предложение российского посольства в Лондоне обеспечить ей и ее отцу консульскую защиту. Это ее решение убедило британских чиновников в том, что она может навсегда переехать на Запад.

Эти подробности стали известны в тот момент, когда Борис Джонсон (Boris Johnson) начал яростную атаку на Джереми Корбина (Jeremy Corbyn), назвав того «полезным идиотом Кремля» и обвинив в нежелании возложить вину за отравление на Россию.

В статье, опубликованной изданием The Sunday Times, Джонсон обвиняет Кремль в распространении «лавины лжи и дезинформации» касательно покушения в Солсбери и утверждает, что Корбин верит этому «потоку абсурда». Джонсон пишет: «Единственное, что помогает Кремлю и придает фальшивую достоверность его пропагандистскому наступлению, — это решение политиков из целевых стран присоединиться к нему. К сожалению, я прихожу к выводу, что Джереми Корбин присоединился к этому наступлению».

По словам министра иностранных дел Великобритании, у Корбина «инфантильные левацкие корни», что заставляет его симпатизировать «любой стране, любому движению, какими бы неприглядными они ни были, которые враждебны Великобритании». В заключении он пишет: «Корбин позорит себя, оказывая ему помощь. Поистине, он — полезный идиот Кремля».

Хотя 66-летний Сергей Скрипаль уже пришел в сознание, он идет на поправку медленнее, чем его дочь, но, по словам одного источника, министры «надеются, что скоро они оба смогут помочь нам выяснить, что случилось». Несмотря на постепенное выздоровление, по словам высокопоставленных чиновников, жизнь для Скрипалей, «вероятно, никогда уже не будет прежней», потому что они могли получить такие травмы, которые «требуют постоянного медицинского наблюдения».

По словам источников из служб безопасности, Великобритания захочет гарантировать их безопасность, переселив их в одну из пяти англоязычных стран, которые связаны разведывательным альянсом, а именно в Америку, Канаду Австралию или Новую Зеландию

«Очевидным местом, куда их можно перевезти, является Америка, потому что там их вряд ли смогут убить и потому что там их будет легче защитить, поскольку у них будут новые имена», — сообщил источник из разведывательных служб.

«Мы предпочли бы перевезти их в одну из этих англоязычных стран, потому что их дело может иметь очень серьезные последствия для безопасности».

Высокопоставленные чиновники с Даунинг-Стрит пытаются убедить советника по вопросам национальной безопасности Марка Седвилла (Mark Sedwill) и глав британской разведки в необходимости обнародовать дополнительные данные, чтобы убедить союзников Великобритании в том, что нервнопаралитическое вещество «Новичок», примененное в ходе покушения, было произведено в России.

В своей статье Джонсон излагает аргументы против России, которые, как надеются министры, будут подкреплены — возможно, уже в среду — выводами Организации по запрещению химического оружия . Как ожидается, эта организация должна подтвердить, что примененное отравляющее вещество было «Новичком».

Эксперт по химическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон (Hamis¬h de Bretton-Gordon), который ознакомился с «некоторым объемом разведданных», призвал правительство Великобритании «обнародовать немного больше улик».

По словам де Бреттон-Гордона, он на «100% уверен», что ответственность лежит на России: «Я абсолютно уверен, что в этом виновны русские, и Совбез ООН должен привлечь их к ответственности за это».

Источники из разведывательных служб усомнились в том, что Великобритании удалось существенно ослабить российскую шпионскую сеть на Западе, несмотря на высылку более 150 дипломатов из 28 стран — включая высылку 23 дипломатов из Соединенного Королевства.

У Кремля есть в Соединенном Королевстве шпионы, которые никак не связаны с российским посольством и которые продолжают проводить свои операции по сбору данных.

«В основе российской программы нелегалов лежит работа с агентами, которые никак не связаны с посольством в Лондоне, — сообщил один источник из разведывательных служб. — В вопросе сбора разведданных Кремль опирается не только на дипломатическое прикрытие».

Вчера, 7 апреля, посол России в Соединенном Королевстве попытался еще больше запутать ситуацию, потребовав встречи с Джонсоном. Министр иностранных дел Великобритании обвинил Москву в попытке провести «отвлекающий маневр».

Джонсон оказался под серьезным давлением после того, как глава оборонной исследовательской лаборатории в Портон-Даун Гэри Эйткинхед (Gary Aitkenhead) в своем интервью на прошлой неделе заявил, что его эксперты не смогли точно установить, где именно был произведен «Новичок».

После этого пресса нашла другое интервью министра иностранных дел Великобритании, которое он дал немецкому телевидению. В нем Джонсон заявил, что ученые в Портон-Даун «абсолютно категорично» сообщили ему, что у них «нет никаких сомнений» в происхождении этого нервнопаралитического вещества.

По словам критиков Джонсона, он сделал ложное заявление, сказав, что эксперты Портон-Даун обвинили Россию. Между тем, по словам сторонников Джонсона, он лишь заявил, что эксперты Портон-Даун не сомневались в том, что примененное вещество было «Новичком».

Издание The Sunday Times понимает, что чиновники служб безопасности уже «захватили контроль» над освещением этой темы.

Представитель лейбористов заявил: «Джереми Корбин неоднократно говорил, что улики указывают на вину России — прямую или косвенную — и что российские власти должны быть привлечены к ответственности на основании этих улик. Борис Джонсон выставил себя дураком. Эти нелепые оскорбления не отвлекут внимание от того, что он, очевидно, ввел общественность в заблуждение в ключевых вопросах национальной безопасности».