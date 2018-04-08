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На полигоне «Кучино» откачали 5 млн кубометров свалочного газа
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На полигоне «Кучино» откачали 5 млн кубометров свалочного газа 

Газета.Ru 33 минуты назад
Полигон «Кучино» в Балашихе готовят к рекультивации, передает телеканал «360».
За время дегазации было откачано пять миллионов кубометров свалочного газа.
Такие цифры назвал во время встречи с общественниками глава городского округа Сергей Юров.
Обсудили на мероприятии и начавшуюся рекультивацию полигона. Представителям общественности, в число которых в основном вошли жители ближайших к «Кучино» микрорайонов, подробно рассказали о каждом из этапов «преображения» свалки.
В частности, в ближайшее время откосы тела полигона накроют специальными полимерными шторами. Так свалочный газ будет выходить только на факел, а запах уменьшится. Через три месяца на полигон привезут вторую факельную установку. Дополнительная мощность позволит обезвреживать больше газа.
Помимо увеличения мощностей системы дегазации, проект рекультивации предполагает строительство очистных сооружений для фильтрата и укрепление откосов тела свалки. Последний этап будут проводить по секторам, чтобы снимать защитные шторы локально в зоне работ. Это позволит снизить распространение неприятного запаха.
Все тело полигона накроют геосинтетической пленкой, сверху засыплют плодородным грунтом. В результате «Кучино» превратится в большой зеленый холм.
Полигон «Кучино» в Балашихе был закрыт 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в течение пяти лет на месте полигона «Кучино» создадут современный парк.
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