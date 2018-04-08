На полигоне «Кучино» откачали 5 млн кубометров свалочного газа

Полигон «Кучино» в Балашихе готовят к рекультивации, передает телеканал «360».

За время дегазации было откачано пять миллионов кубометров свалочного газа.

Такие цифры назвал во время встречи с общественниками глава городского округа Сергей Юров

Обсудили на мероприятии и начавшуюся рекультивацию полигона. Представителям общественности, в число которых в основном вошли жители ближайших к «Кучино» микрорайонов, подробно рассказали о каждом из этапов «преображения» свалки.

В частности, в ближайшее время откосы тела полигона накроют специальными полимерными шторами. Так свалочный газ будет выходить только на факел, а запах уменьшится. Через три месяца на полигон привезут вторую факельную установку. Дополнительная мощность позволит обезвреживать больше газа.

Помимо увеличения мощностей системы дегазации, проект рекультивации предполагает строительство очистных сооружений для фильтрата и укрепление откосов тела свалки. Последний этап будут проводить по секторам, чтобы снимать защитные шторы локально в зоне работ. Это позволит снизить распространение неприятного запаха.

Все тело полигона накроют геосинтетической пленкой, сверху засыплют плодородным грунтом. В результате «Кучино» превратится в большой зеленый холм.