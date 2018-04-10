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Псковская городская дума напечатает отчёт главы Пскова за 108 тысяч рублей
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Псковская городская дума напечатает отчёт главы Пскова за 108 тысяч рублей 

Псковская губерния 1 час назад
Псковская городская дума заказала печать информационного буклета «Отчет главы города Пскова за 2017-2018 годы», об этом сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на сайт госзакупок. Всего гордума хочет, чтобы вышло 500 брошюр с отчётом Ивана Цецерского и готова заплатить за это не более чем 108,3 тысячи рублей. Деньги пойдут из бюджетной сметы Псковской городской думы, добавляет издание, буклеты будут формата А4, крепление — скрепка. Количество страниц: 48 страниц + 4 обложка. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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