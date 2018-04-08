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Маленького тюленя спасли на Сахалине
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Маленького тюленя спасли на Сахалине 

Газета.Ru 55 минут назад
Жители Сахалина обнаружили месячного тюлененка неподалеку от населенного пункта Поляков, передает телеканал «360».
Чтобы спасти детеныша ларги, неравнодушные люди передали его специалистам, сообщил Telegram‐канал Hue.
Малыш выбросился на берег в западной части острова у Татарского пролива. Для этих краев такое явление не редкость, а потому там есть фонд «Зеленый Сахалин». Его сотрудники рассказывают гражданам, что делать если они нашли животное, которое нуждается в спасении.
"Нам позвонили местные жители и сказали, что нашли бедное животное, которое очень плохо дышало. Мы решили, что надо тюлененка оттуда забирать. Добрые люди привезли его к нам буквально на последних минутах жизни — у животного начинались судороги. У тюлененка трижды останавливалось дыхание, но мы его успешно реанимировали", — рассказал руководитель фонда Александр Иванов.
У тюлененка диагностировали пневмонию, истощение и переохлаждение. Однако теперь с ним все в порядке, сообщило ИА SakhalinMedia.
В фонде уточнили, что за прошлый год к ним привезли 20 детенышей тюленей.
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