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Россиянам разрешили собирать валежник в лесу
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Россиянам разрешили собирать валежник в лесу 

Газета.Ru 1 час назад
В Госдуме приняли в третьем и окончательном чтении закон, которым россиянам разрешается собирать валежник в лесу для собственных нужд, передает телеканал «360».
Его включили в перечень недревесных лесных ресурсов.
Как пояснил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, представляющий в нижней палате парламента Удмуртию, теперь валежник можно свободно собирать для отопления домов.
"Это не только решает социальную проблему для людей, но это очень важное решение для экологии", — рассказал Андрей Исаев.
Исаев подчеркнул, что благодаря принятому закону без затрат из бюджета будет обеспечиваться очистка леса от валежника и его дальнейшее восстановление. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.
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