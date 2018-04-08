Россиянам разрешили собирать валежник в лесу

Госдуме приняли в третьем и окончательном чтении закон, которым россиянам разрешается собирать валежник в лесу для собственных нужд, передает телеканал «360».

Его включили в перечень недревесных лесных ресурсов.

"Это не только решает социальную проблему для людей, но это очень важное решение для экологии", — рассказал Андрей Исаев.

Исаев подчеркнул, что благодаря принятому закону без затрат из бюджета будет обеспечиваться очистка леса от валежника и его дальнейшее восстановление. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.