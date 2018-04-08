В Москве открылись первые летние веранды

Первые летние веранды начали свою работу в столице, передает сетевое издание m24.ru

Они открылись на Цветном бульваре, Рождественке и в Весковском переулке, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Сезон стартовал 1 апреля. При этом столичные заведения могли начать установку летних веранд заранее — с 15 марта. Работать летние веранды будут до 1 ноября.

По словам начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Сергея Шогурова, земельный участок для размещения летнего кафе предоставляется бесплатно.

"Площадь и расположение веранды определяются схемой размещения таких объектов. Рестораторам необходимо строго соблюдать все необходимые требования, " — отметил он.

Перед открытием сезона рестораторам напомнили о порядке и правилах размещения летних веранд. За последние два года количество нарушений в сезонных кафе сократилось на 40 процентов.