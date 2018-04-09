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В Подмосковье снизилась смертность от заболеваний органов пищеварения
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В Подмосковье снизилась смертность от заболеваний органов пищеварения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новосит. Смертность от заболеваний органов пищеварения упала в регионе на 21%.
В Подмосковье зафиксировали снижение смертности от заболеваний органов пищеварения на 21%. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области Ольгу Забралову.
"По данным Росстата, смертность от заболеваний органов пищеварения в Московской области в январе—феврале 2018 года снизилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сообщила Ольга Забралова.
Министр здравоохранения региона Дмитрий Марков, в свою очередь, заявил, что за двухмесячный период от болезней данного типа умерло на 211 человек меньше, чем в прошлом году.
Министр рассказал, что у жителей Подмосковья довольно часто встречаются заболевания данной группы. Например, гепатит, цирроз печени и панкреатит.
"Чтобы обезопасить себя от появления и развития заболеваний органов пищеварения, необходимо соблюдать ряд правил, в частности, вести здоровый образ жизни, ограничивая употребление жирной пищи, а также регулярно проходить медицинские обследования", — сообщил Дмитрий Марков.
Он отметил, что эффективным методом обнаружения болезней данного типа является диспансеризация. С начала года в Подмосковье заболевания органов пищеварения в ходе медицинских осмотров выявили две тысячи раз.
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