Смертность от гастроэнтерологических болезней в Подмосковье сократилась

rightПо словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова , за первые два месяца текущего года от болезней данного типа умерли на 211 человек меньше, чем годом ранее. По словам министра, среди основных заболеваний данного типа наиболее часто у жителей Подмосковья встречаются гепатит, цирроз печени, панкреатит и другие.

Министр подчеркнул, что эффективным методом для обнаружения болезней данной группы является диспансеризация. Например, с начала 2018 года в Московской области впервые выявлено две тысячи случаев заболеваний органов пищеварения, заключается в сообщении.