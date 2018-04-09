Ещё
Смертность от гастроэнтерологических болезней в Подмосковье сократилась
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смертность от гастроэнтерологических болезней в Подмосковье сократилась 

РИА Новости 45 минут назад
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Смертность от заболеваний органов пищеварения снизилась в январе и феврале Подмосковье на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой со ссылкой на данные Росстата
rightПо словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова, за первые два месяца текущего года от болезней данного типа умерли на 211 человек меньше, чем годом ранее. По словам министра, среди основных заболеваний данного типа наиболее часто у жителей Подмосковья встречаются гепатит, цирроз печени, панкреатит и другие.
Министр подчеркнул, что эффективным методом для обнаружения болезней данной группы является диспансеризация. Например, с начала 2018 года в Московской области впервые выявлено две тысячи случаев заболеваний органов пищеварения, заключается в сообщении.
РИА Новости: последние новости
Экономист: США хотят "взломать" российский рынок Владимир Сивкович: "Отравление Ющенко было сфальсифицировано" Мирей Клапо: отказ Макрона посетить российский стенд - символический жест
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»118
Степаненко покидает Россию65
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии230
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты1054
Швыряющая младенцев медработница попала на видео26
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
00:31
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина
Украина Конфликты
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
02:43
Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение