Младенческая смертность в Подмосковье снизилась на 15%

По данным Росстата, за январь‐февраль 2018 года в Подмосковье младенческая смертность снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает телеканал «360».

Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Показатель младенческой смертности в Московской области составляет 3,4 промилле. По данному показателю регион входит в десятку лучших в Центральном федеральном округе.

"В Подмосковье мы давно и успешно боремся с младенческой смертностью. В регионе сформирована трехуровневая система оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным. Ежегодно порядка 90 тысяч детей рождаются в Московской области", — сказал Дмитрий Марков

Министр здравоохранения региона напомнил, что в прошлом году в Московской области открылись пять областных центров материнства и детства.

В них оказывают помощь самого высокого уровня. Специалисты центров выхаживаю новорожденных с экстремально низкой массой тела — от 500 граммов.

"Учреждения располагают современным оборудованием, в их числе, рентгены, инкубаторы для выхаживания малышей, аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных и их мам", — рассказал Дмитрий Марков.