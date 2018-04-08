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Младенческая смертность в Подмосковье снизилась на 15%
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Младенческая смертность в Подмосковье снизилась на 15% 

Газета.Ru 1 час назад
По данным Росстата, за январь‐февраль 2018 года в Подмосковье младенческая смертность снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает телеканал «360».
Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
Показатель младенческой смертности в Московской области составляет 3,4 промилле. По данному показателю регион входит в десятку лучших в Центральном федеральном округе.
"В Подмосковье мы давно и успешно боремся с младенческой смертностью. В регионе сформирована трехуровневая система оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным. Ежегодно порядка 90 тысяч детей рождаются в Московской области", — сказал Дмитрий Марков.
Министр здравоохранения региона напомнил, что в прошлом году в Московской области открылись пять областных центров материнства и детства.
В них оказывают помощь самого высокого уровня. Специалисты центров выхаживаю новорожденных с экстремально низкой массой тела — от 500 граммов.
"Учреждения располагают современным оборудованием, в их числе, рентгены, инкубаторы для выхаживания малышей, аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных и их мам", — рассказал Дмитрий Марков.
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