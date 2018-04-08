Фролово переплюнул Волгоград по технологиям ямочного ремонта

городе Фролово Волгоградской области изобрели новый метод борьбы с ямами на дорогах. В глубокие выбоины на центральных улицах рабочие, не взирая на лужи, засыпают смесь из камней и песка. Об этом V1.ru рассказал волгоградский правозащитник Алексей Ульянов . На днях он побывал в райцентре и удостоверился, что многочисленные жалобы местных жителей — не выдумка.

Ямочный ремонт во Фролово

‒ Жалобы людей на дороги в городе Фролово поступают буквально каждый день, ‒ рассказал V1.ru Алексей Ульянов. ‒ Люди много говорили о низком качестве дорог и о том, что буквально нет ни одной улицы, где не было бы голубоких ям. В этом я лично убедился на днях. Оказалось, что выбоины на дорогах Фролово ремонтируют песком, перемешанным с камнем. Просто засыпают колдобины смесью, которая при первом же дожде вылетает.

Уже на завтра волгоградский активист собирается направить жалобу в надзорный орган.