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Фролово переплюнул Волгоград по технологиям ямочного ремонта
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Фролово переплюнул Волгоград по технологиям ямочного ремонта 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В городе Фролово Волгоградской области изобрели новый метод борьбы с ямами на дорогах. В глубокие выбоины на центральных улицах рабочие, не взирая на лужи, засыпают смесь из камней и песка. Об этом V1.ru рассказал волгоградский правозащитник Алексей Ульянов. На днях он побывал в райцентре и удостоверился, что многочисленные жалобы местных жителей — не выдумка.
Ямочный ремонт во Фролово
‒ Жалобы людей на дороги в городе Фролово поступают буквально каждый день, ‒ рассказал V1.ru Алексей Ульянов. ‒ Люди много говорили о низком качестве дорог и о том, что буквально нет ни одной улицы, где не было бы голубоких ям. В этом я лично убедился на днях. Оказалось, что выбоины на дорогах Фролово ремонтируют песком, перемешанным с камнем. Просто засыпают колдобины смесью, которая при первом же дожде вылетает.
Уже на завтра волгоградский активист собирается направить жалобу в надзорный орган.
‒ Почему дороги в одном из крупнейших райцентров Волгоградской области в столь ужасном состоянии, надеюсь, смогут выяснить в прокуратуре, ‒ заявил Алексей Ульянов.
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