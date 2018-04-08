Неделя начнется с отключений света во Владивостоке 

Жилые дома в разных районах Владивостока останутся без электроэнергии в понедельник, 9 апреля. Все отключения света носят плановый характер. Время проведения работ — с 9.00 до 17.00. Длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на МУПВ «ВПЭС».
Плановые отключения пройдут по следующим адресам:
Петра Великого ул., 2, 4;
Светланская ул., 44, 46, 48;
50 лет ВЛКСМ ул., 22;
Вилкова ул., 12, 14;
Калинина ул., 115, 115а, 166, 170, 172, 178, 201, 203, 217;
100-летия Владивостока пр-кт, 43а, 45, 47;
Овчинникова ул., 18, 26а;
Океанский пр-кт, 108, 108а, 110, 110а, 112, 98, 98а;
Восточная 2-я ул., 12;
Восточная 3-я ул., 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 10, 15в;
Встречная 3-я ул., 7, 9, 7а;
Заречная ул., 10, 12, 14, 2, 4, 8, 55;
Ключ 4-й ул., 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 9, 18, 16, 14, 25, 98;
Ключ 5-й ул., 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 2, 21, 22, 24, 26, 28, 28а, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 54, 6, 7, 8, 9;
Рокоссовского ул., 1, 10, 10/1, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 31, 4, 6, 7, 8, 9;
Садгородская ул., 10, 12, 14, 18, 22, 23, 24, 24а;
Тринадцатая ул., 4;
Федеративная ул., 4, 7, 3, 9;
Заречная 1-я ул., 10.