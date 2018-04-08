Ещё
Неделя начнется с отключений света во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неделя начнется с отключений света во Владивостоке 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Жилые дома в разных районах Владивостока останутся без электроэнергии в понедельник, 9 апреля. Все отключения света носят плановый характер. Время проведения работ — с 9.00 до 17.00. Длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на МУПВ «ВПЭС».
Плановые отключения пройдут по следующим адресам:
Петра Великого ул., 2, 4;
Светланская ул., 44, 46, 48;
50 лет ВЛКСМ ул., 22;
Вилкова ул., 12, 14;
Калинина ул., 115, 115а, 166, 170, 172, 178, 201, 203, 217;
100-летия Владивостока пр-кт, 43а, 45, 47;
Овчинникова ул., 18, 26а;
Океанский пр-кт, 108, 108а, 110, 110а, 112, 98, 98а;
Восточная 2-я ул., 12;
Восточная 3-я ул., 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 10, 15в;
Встречная 3-я ул., 7, 9, 7а;
Заречная ул., 10, 12, 14, 2, 4, 8, 55;
Ключ 4-й ул., 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 9, 18, 16, 14, 25, 98;
Ключ 5-й ул., 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 2, 21, 22, 24, 26, 28, 28а, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 54, 6, 7, 8, 9;
Рокоссовского ул., 1, 10, 10/1, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 31, 4, 6, 7, 8, 9;
Садгородская ул., 10, 12, 14, 18, 22, 23, 24, 24а;
Тринадцатая ул., 4;
Федеративная ул., 4, 7, 3, 9;
Заречная 1-я ул., 10.
Primpress: последние новости
Приморцы украли взрывчатку, съели ее под водку и отравились С 21 апреля изменяется расписание пригородного электротранспорта во Владивостоке ВМТП установил исторический рекорд по итогам первого квартала 2018 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН816
Лавров дал прогноз по будущему ЕС48
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина1440
Ким Чен Ын готов к ядерному разоружению181
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность854
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение