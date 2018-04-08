В «Активном гражданине» идет голосование по благоустройству территории вдоль Кронштадтского бульвара

На портале «Активный гражданин» стартовало голосование по вопросу благоустройства территории от ул. Онежской до Нарвской улицы и Бульвара между Головинскими прудами и рекой Лихоборка.

На портале «Активный гражданин» стартовало голосование по вопросу благоустройства и озеленения вдоль Кронштадтского бульвара: от Онежской улицы до Нарвской улицы и Бульвара между Головинскими прудами и рекой Лихоборка.

Проект благоустройства предусматривает обустройство дорожно-тропиночной сети и велосипедных дорожек, которые в зимний период превратятся в лыжные трассы, мест для спокойного отдыха, детских и спортивных площадок. Помимо этого, в парке предлагается оборудовать площадки для кормления птиц.