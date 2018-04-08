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В «Активном гражданине» идет голосование по благоустройству территории вдоль Кронштадтского бульвара
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В «Активном гражданине» идет голосование по благоустройству территории вдоль Кронштадтского бульвара 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
На портале «Активный гражданин» стартовало голосование по вопросу благоустройства территории от ул. Онежской до Нарвской улицы и Бульвара между Головинскими прудами и рекой Лихоборка.
На портале «Активный гражданин» стартовало голосование по вопросу благоустройства и озеленения вдоль Кронштадтского бульвара: от Онежской улицы до Нарвской улицы и Бульвара между Головинскими прудами и рекой Лихоборка.
Проект благоустройства предусматривает обустройство дорожно-тропиночной сети и велосипедных дорожек, которые в зимний период превратятся в лыжные трассы, мест для спокойного отдыха, детских и спортивных площадок. Помимо этого, в парке предлагается оборудовать площадки для кормления птиц.
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