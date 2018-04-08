ФАН готовит к запуску новое информационное агентство

В связи с усиливающей политической цензурой со стороны США все меньше и меньше остается в мире источников информации, которые не подконтрольны властям США, передает ФАН.

В связи с этим граждане США не получают объективную и независимую информацию о происходящих на территории Америки и во всем мире событиях. Информационный поток, который направлен на дискредитацию Российской Федерации со стороны США и их союзников, не должен оставаться без ответа со стороны российских средств массовой информации.

Федеральное агентство новостей не собирается мириться с гегемонией властей США в информационном поле и объявляет о запуске проекта «Проснись, Америка!»

В мае 2018 года начнет работать информационное агентство «USA Really. Wake Up Americans», которое сконцентрируется на продвижении информации и проблемах, которые замалчиваются крупными американскими изданиями, подконтрольными политической элите США.

Для работы над проектом приглашаются журналисты и авторы, которые знают английский язык — свои резюме направляйте на адрес america@riafan.ru с темой письма «Проснись, Америка».