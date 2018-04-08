Киты белухи всю жизнь пасутся и рожают в одних и тех же местах

Российские и американские морские биологи выяснили, что киты белухи практически всю жизнь питаются и рожают в одних и тех же местах. Кроме того, они мигрируют по одним и тем же маршрутам. Чтобы это выяснить, ученым потребовались три десятилетия.

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Белухи обитают преимущественно в холодных арктических водах. Каждый год они стаями по 20-25 особей мигрируют на мелководные пастбища, иногда заплывая в реки. Популяции каждого морского региона держатся своих излюбленных мест охоты и размножения.

Морские биологи из России США во главе с Грегом О'Кори-Кроу на протяжении многих лет собирали образцы ДНК стай китов разных регионов и популяций, чтобы определить, возвращаются ли животные по прошествии долгого времени в свои родные места.

Проанализировав более 1400 образцов тканей белух, исследователи выяснили, что киты на протяжении десятилетий, а иногда и всей жизни возвращаются в места, где они выросли. Также они выяснили, что млекопитающие редко покидают свои стаи: из группы в группу изредка переходят самцы, чтобы снизить конкуренцию за самок и предотвратить родственные связи.

«Результаты нашего исследования улучшают наше понимание того, как устроены сложные сообщества у не-приматов и насколько важна культура для выживания этих видов. Наши результаты также влияют на понимание того, как виды и отдельные популяции смогут приспособиться к значительным изменениям окружающей среды. В мире мало мест, где все меняется так же быстро, как в полярных регионах», — пояснил О'Кори-Кроу.