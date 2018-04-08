Ещё
Киты белухи всю жизнь пасутся и рожают в одних и тех же местах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киты белухи всю жизнь пасутся и рожают в одних и тех же местах 

Мир24 1 час назад
Российские и американские морские биологи выяснили, что киты белухи практически всю жизнь питаются и рожают в одних и тех же местах. Кроме того, они мигрируют по одним и тем же маршрутам. Чтобы это выяснить, ученым потребовались три десятилетия.
От реанимации до моря
Как спасают жизни детенышей морских котиков
Белухи обитают преимущественно в холодных арктических водах. Каждый год они стаями по 20-25 особей мигрируют на мелководные пастбища, иногда заплывая в реки. Популяции каждого морского региона держатся своих излюбленных мест охоты и размножения.
Морские биологи из России и США во главе с Грегом О'Кори-Кроу на протяжении многих лет собирали образцы ДНК стай китов разных регионов и популяций, чтобы определить, возвращаются ли животные по прошествии долгого времени в свои родные места.
Проанализировав более 1400 образцов тканей белух, исследователи выяснили, что киты на протяжении десятилетий, а иногда и всей жизни возвращаются в места, где они выросли. Также они выяснили, что млекопитающие редко покидают свои стаи: из группы в группу изредка переходят самцы, чтобы снизить конкуренцию за самок и предотвратить родственные связи.
«Результаты нашего исследования улучшают наше понимание того, как устроены сложные сообщества у не-приматов и насколько важна культура для выживания этих видов. Наши результаты также влияют на понимание того, как виды и отдельные популяции смогут приспособиться к значительным изменениям окружающей среды. В мире мало мест, где все меняется так же быстро, как в полярных регионах», — пояснил О'Кори-Кроу.
Мир24: последние новости
Невероятное исцеление Скрипаля: новая серия плохого английского детектива Тонны химикатов вылились из российской цистерны в Финляндии Выживший благодаря петербуржцам тюлень Гоглик крепнет и толстеет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН816
Лавров дал прогноз по будущему ЕС49
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина1439
Ким Чен Ын готов к ядерному разоружению181
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность855
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение