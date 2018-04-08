Инициатива не наказуема

Нилова волнует, что их — безвизовых трудовых мигрантов — «каждый год туда — сюда переезжает десятки миллионов и по этой части должного контроля на границе нет». Это, действительно, проблема. Депутат прав. Контроль должен быть. С этим никто не спорит. Вызывает недоумение другое. Если нет денег на организацию дактилоскопии на границе, о которой говорится давно, то «давайте введем въездной сбор по 10-15 долларов с каждого туриста или трудового мигранта», говорит Нилов. Иными словами, предлагается решить проблему за счет самих мигрантов: въезжаешь — плати.

Желание народных избранников усовершенствовать порядок въезда трудовых мигрантов действительно достойно похвалы. В самом деле — хотите работать, платите. И не только за патент и иные услуги, но теперь отдельно и за въезд. С одной стороны, вроде бы справедливо: мы вас не звали, сами приехали. Но с другой стороны нельзя забывать, что и столица в них нуждается не меньше, чем они в ней.

Стоит помнить также о том, что безвизовые трудовые мигранты — в подавляющем большинстве люди бедные, они трясутся над каждым рублем, дорожат им и вкалывают с утра до вечера, чтобы его заработать. Более того, их жизнь в столице омрачена многими ограничениями. Так, например, максимальный срок пребывания на территории России, установленный для иностранных граждан, которым можно въезжать в страну без визы, 90 суток. По истечении этого времени они либо должны покинуть страну насовсем, либо, переступив ее границу, могут снова въехать, чтобы и дальше жить и работать три месяца, не нарушая установленного законом предела.

Введение въездного сбора создаст дополнительные сложности, поставив их перед выбором: приезжать или нет. А без них трудно сегодня себе представить столицу: они выполняют самую непрестижную, низкооплачиваемую работу. Москвичи дворниками работать не хотят. И не будут. Единственный претендент — гастарбайтер. Его нельзя отпугнуть. Как быть? Может, не въездной сбор вводить, а все-таки усилить контроль на границе — организовать, например, ту же дактилоскопию. Она позволит быстро выявить тех, кто имеет преступные намерения. Есть у меня знакомый таджик Сухроб. Воспитанный. Законопослушный. Глава большого семейства. Не только содержит своих семерых детей, но и помогает также младшим братьям и сестрам. Кормилец, одним словом, опора семьи. Через каждые 90 суток он выезжает из страны. В Белоруссию . Пересекает границу и тут же, развернувшись, снова въезжает в Россию. И так регулярно. В течение всего года. На поездки к границе и обратно тратит немало средств.

Осилит ли он еще и въездной сбор? Ведь всяких выплат, связанных с пребыванием здесь, также немало. Трудовых мигрантов в столице меньше не становится. Город растет, а вместе с ним растут и потребности в дешевой рабочей силе. И далеко не все иностранцы трудятся в Москве легально. Связано это, с одной стороны, с нежеланием мигрантов платить налоги, а с другой — с попытками работодателей обойтись без отчислений в различные фонды. Это серьезная проблема. И за ее решение столичные власти сейчас взялись основательно.