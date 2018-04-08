Над рублем нависли санкции?

Новые американские санкции обвала рубля не вызовут. Тем не менее ограничительные меры США против российских юридических и физлиц создадут неблагоприятный фон, который в долгосрочной перспективе окажет негативное влияние на национальную валюту. Вот какое мнение высказал советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов

Сергей Хестанов советник по макроэкономике генерального директора брокерского дома «Открытие-брокер» «Как показывает практика, рубль негативно реагирует почти на любую новость об усилении санкционного давления. Скорее всего, при открытии биржи в понедельник мы увидим некоторое ослабление рубля. С другой стороны, те санкции, которые были введены, не вызывают немедленного снижения денежного потока, который направлен в страну, поэтому вряд ли падение рубля будет слишком сильным. Скорее всего, введение нового пакета санкций просто запустит механизм медленного и плавного ослабления рубля. Здесь гораздо важнее пересмотр перспектив. Скорее всего, такое распространение санкций на все более широкие круги российского бизнеса заметно снизит даже потенциальную привлекательность российских компаний со стороны зарубежных инвесторов. В этом плане это серьезная неприятность, но эта неприятность сиюминутных изменений торгового баланса, потоков капитала особенно не вызывает. Для перспективы это, конечно, плохо, но в моменте это неприятность средней тяжести».

Президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган также не ожидает обвала курса рубля. Вот какой прогноз он дает:

Евгений Коган управляющий директор компании «Московские партнеры» «Я не думаю, что курс рубля как-то сильно изменится в течение ближайших месяца-двух. Причина очень простая — это сезонный фактор. Всегда начало года — это некое укрепление рубля, достаточно большой спрос на рубль, достаточно большие поступления валютной выручки. Кроме того, у нас в стране сегодня очень неплохо все с точки зрения платежного баланса, торгового баланса, нефть дорогая, цены на достаточно приемлемом уровне, с бюджетом более-менее все нормально. Я не думаю, что, кстати, особенно в условиях достаточно значительного роста золотовалютных резервов у нас сегодня будут какие-то проблемы с рублем. Я ожидаю, что рубль будет прыгать от 55,5 до 56 и, наверное, где-то от 58 до 59 [за доллар]. Ничего драматического я не жду. Что будет дальше: санкционная и геополитическая ситуация сегодня достаточно жесткая, она против России очень сильно. Могут ли произойти какие-то изменения, что поменяют модель? Да, могут. В частности, вот эти последние санкции, по которым пострадали, во-первых, СУАЛ и его родственные структуры, в том числе заграничные, а также »Русал» , — это серьезно. Теоретически это может повлиять на курс рубля, но я жду, что это будет все-таки не сейчас, а вторая половина года, возможно после чемпионата мира по футболу. Пока я ничего драматического не жду».