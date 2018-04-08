Воробьев рассказал о планах участвовать в выборах губернатора Подмосковья 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев планирует участвовать в выборах на пост главы региона, которые состоятся в сентябре 2018 года, сообщает телеканал «360».
Воробьев признался, что работа на этой должности доставляет ему радость.
"Мне очень нравится наша работа, поэтому я готовлюсь к выборам", — сказал Воробьев.
По словам губернатора, у него имеется «огромное количество планов».
В России 9 сентября 2018 года состоятся выборы ряда глав субъектов РФ. Губернатора будут выбирать и в Московской области.