Воробьев рассказал о планах участвовать в выборах губернатора Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев планирует участвовать в выборах на пост главы региона, которые состоятся в сентябре 2018 года, сообщает телеканал «360».

Воробьев признался, что работа на этой должности доставляет ему радость.

"Мне очень нравится наша работа, поэтому я готовлюсь к выборам", — сказал Воробьев.

По словам губернатора, у него имеется «огромное количество планов».