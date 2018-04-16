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Источник раскрыл суть проекта заключения глав МИД ЕС по Сирии
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Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии

Источник раскрыл суть проекта заключения глав МИД ЕС по Сирии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Khalil Ashawi/Reuters
По словам дипломатического источника в Брюсселе, Совет ЕС по иностранным делам заявит о «понимании» авиаударов США, Великобритании и Франции по Сирии, передает РИА «Новости».
"В проекте заключений, с которым я ознакомился, заявлено, что Совет с пониманием относится к точечным авиаударам США, Франции и Великобритании по объектам химического оружия в Сирии в качестве конкретных мер, предпринятых с единственной целью — предотвратить дальнейшее использование химического оружия и химических веществ в качестве оружия сирийским режимом для уничтожения его своих граждан", — заявил источник.
Он также отметил, что в проекте заключения будет говорится о том, что «Совет решительно осуждает продолжающееся использование химического оружия сирийским режимом» и поддерживает «все усилия, направленные на предотвращение использования химического оружия».
Также в проекте заключений будет говорится о том, что у ситуации в Сирии «нет военного решения».
Ранее сообщалось, что Трамп рассматривал возможность удара по российским объектам в Сирии.
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