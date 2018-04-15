Хейли пригрозила США химической атакой

Поиски возможностей для мирного урегулирования в Сирии не ограничиваются лишь Советом Безопасности ООН , сказала Науэрт: по ее словам, США могут задействовать и Евросоюз , чтобы «взять на борт как можно больше союзников».

Совбез ООН накануне провел пятую за неделю встречу по Сирии, обсуждалась односторонняя силовая акция США, Великобритании Франции против Арабской Республики в ответ на ничем не подтвержденную версию о химической атаке в пригороде Дамаска Думе . Инициатором экстренного заседания была Россия, однако внесенный Москвой проект резолюции с осуждением агрессии против Сирии и требованием впредь воздержаться от подобных нарушений Устава ООН не набрал необходимое число голосов и поэтому не был принят.

Сообщалось, что западная тройка передала странам-членам Совбеза свой проект резолюции по Сирии. В нем осуждается применение в Сирии химического оружия и предусматривается создание механизма для расследования подобных инцидентов.

Вашингтон не может более допускать применения химоружия в Сирии, так как такой инцидент вполне может произойти и на территории США: такое заявление сделала в интервью Fox News постпред США при ООН Никки Хейли . По ее словам, «Асад стал безрассуден», и нельзя «допустить даже незначительное применение химоружия».

"Подобное легко может произойти и в Соединенных Штатах, если мы не будем поступать продуманно", — сказала Хейли.

Тем временем замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС напомнил, что весь арсенал сирийского химического оружия был уничтожен под строжайшим международным контролем в режиме тесного сотрудничества вовлеченных стран, в том числе США. «Поэтому мне абсолютно непонятны бесконечные, примитивные и ни на чем не основывающиеся информационные вбросы, которые делаются в том числе очень высокопоставленными лицами в США, о том, что Россия якобы что-то не выполнила», — заявил Рябков.

По словам замминистра, между Россией и США по-прежнему функционируют каналы связи и обмена информацией, позволяющие лучше ориентироваться в происходящем. Российский дипломат выразил надежду, что эти каналы позволят «все-таки более точно оценивать намерения друг друга».

По словам Рябкова, Россия критически изучит подготовленный западной тройкой проект резолюции Совбеза ООН по Сирии: у Москвы есть свои красные линии.

"Ничего для себя заранее не исключаем, если там будут разумные элементы, будем над ними работать", — отметил он.