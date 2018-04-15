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Хейли пригрозила США химической атакой
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Хейли пригрозила США химической атакой 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: ИноСМИ
США не отказываются от попыток урегулировать ситуацию в Сирии дипломатическим путем, несмотря на ракетные удары. Об этом заявила телеканалу Fox News глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт. Она повторила уже высказывавшееся Вашингтоном мнение о том, что законные власти Сирии якобы чинят расправы над мирными жителями страны, и что Россия несет за это ответственность.
Поиски возможностей для мирного урегулирования в Сирии не ограничиваются лишь Советом Безопасности ООН, сказала Науэрт: по ее словам, США могут задействовать и Евросоюз, чтобы «взять на борт как можно больше союзников».
Совбез ООН накануне провел пятую за неделю встречу по Сирии, обсуждалась односторонняя силовая акция США, Великобритании и Франции против Арабской Республики в ответ на ничем не подтвержденную версию о химической атаке в пригороде Дамаска Думе. Инициатором экстренного заседания была Россия, однако внесенный Москвой проект резолюции с осуждением агрессии против Сирии и требованием впредь воздержаться от подобных нарушений Устава ООН не набрал необходимое число голосов и поэтому не был принят.
Сообщалось, что западная тройка передала странам-членам Совбеза свой проект резолюции по Сирии. В нем осуждается применение в Сирии химического оружия и предусматривается создание механизма для расследования подобных инцидентов.
Вашингтон не может более допускать применения химоружия в Сирии, так как такой инцидент вполне может произойти и на территории США: такое заявление сделала в интервью Fox News постпред США при ООН Никки Хейли. По ее словам, «Асад стал безрассуден», и нельзя «допустить даже незначительное применение химоружия».
"Подобное легко может произойти и в Соединенных Штатах, если мы не будем поступать продуманно", — сказала Хейли.
Тем временем замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС напомнил, что весь арсенал сирийского химического оружия был уничтожен под строжайшим международным контролем в режиме тесного сотрудничества вовлеченных стран, в том числе США. «Поэтому мне абсолютно непонятны бесконечные, примитивные и ни на чем не основывающиеся информационные вбросы, которые делаются в том числе очень высокопоставленными лицами в США, о том, что Россия якобы что-то не выполнила», — заявил Рябков.
По словам замминистра, между Россией и США по-прежнему функционируют каналы связи и обмена информацией, позволяющие лучше ориентироваться в происходящем. Российский дипломат выразил надежду, что эти каналы позволят «все-таки более точно оценивать намерения друг друга».
По словам Рябкова, Россия критически изучит подготовленный западной тройкой проект резолюции Совбеза ООН по Сирии: у Москвы есть свои красные линии.
"Ничего для себя заранее не исключаем, если там будут разумные элементы, будем над ними работать", — отметил он.
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