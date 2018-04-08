Госдума наделила Росгвардию новыми полномочиями

Нижняя палата российского парламента во вторник в первом чтении одобрила законопроект о новых полномочиях сотрудников Росгвардии, сообщает телеканал «360».

Сообщается, что законопроект от "Единой России" предусматривает наделение сотрудников Росгвардии дополнительным полномочиями. Теперь военнослужащие смогут задерживать и оформлять протоколы на гражданских лиц в случае выявления административного правонарушения.

Кроме того, сотрудники вневедомственной охраны, входящие в состав Росгвардии, получают такие же полномочия.

Среди других нововведений, в документе говорится о возможности замначальника военной автоинспекции оперативно-территориального соединения войск Росгвардии рассматривать дела об административных правонарушениях в отношении должностных лиц подведомственных воинских частей.

В документе также идет речь об изменениях при лицензировании частной охранной деятельности и разрешений на ношение и хранение оружия.

Законопроект предлагает наделить Росгвардию правом получать сведения о наличии или отсутствии у граждан медицинских противопоказаний к владению огнестрельным оружием, осуществлению охранной деятельности.

Кроме того, Росгвардии станут известны результаты медицинского освидетельствования в связи с производством по делам об административных правонарушениях.