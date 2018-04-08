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Крестный ход привел волгоградцев к стенам недостроенного храма
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Крестный ход привел волгоградцев к стенам недостроенного храма 

v1.ru 45 минут назад
Фото: v1.ru
Священники и верующие волгоградцы впервые с царицынских времен прошли Крестным ходом до строящегося Александро — Невского собора на площади Павших Борцов.
Выстроившись в стройные колонны, священнослужители в красных облачениях то и дело повторяют пасхальный запев, который подхватывают то с одной, то с другой стороны. — Воистину Воскресе! — повторяют прихожане, зажигающие лампадки.
Участники Крестного хода дожидаются общей отмашки и выходят в сторону строящегося собора — чтобы растянуть короткий маршрут, верующие идут медленным шагом и задерживаются на поворотах. Рядом с растущим на глазах храмом уже гремит звон колоколов. Пока только в записи. — Будущий Александро — Невский собор станет сердцем Волгограда, — уверен настоятель Казанского кафедрального собора отец Вячеслав Жебелев. — И сегодня мы предвосхищаем это самое биение. Крестный ход к этому месту проходит впервые с царицынских времен. Людей, конечно, собралось немного. Но все очень ждут открытия собора и восхищаются: «Как быстро он растет». Знаете, это ведь не только архитектурное украшение города, но и его религиозный центр.
На пасхальное богослужение пришел и директор компании ООО «Приволжтрансстрой», строящей большой собор на главной площади города. — Дело идет, — уверен Владимир Иващенко. — Пока мы опережаем график на два месяца. Впереди длинная дорога, мы не сделали и половины работ. Я прихожу сюда каждый день. А когда здесь оказываются верующие волгоградцы, приятно втройне.
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