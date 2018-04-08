Воробьев рассказал, какими будут новые полигоны в Подмосковье

По его словам, старые полигоны рекультивируются, это предполагает процесс дегазации, сбор фильтрата и высадку травы. В данный момент идет проектирование дегазации 10 полигонов. Воробьев объяснил, какими будут новые полигоны.

"Первое, там есть фундамент под полигон, который собирает все, что касается фильтрата и грязи. Не на почву выкладывается, а выстилается специальными материалами, чтобы все затем собиралось в очистные сооружения. Делается сразу система дегазации, закладываются специальные трубы, которые потом обеспечивают процедуру. И ставится конвейер по разделению мусора, отделяется органика", — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что федеральная программа позволит привлечь порядка 20 миллиардов рублей, чтобы навести порядок на полигонах.

"Каждый полигон, который будет действовать в 2019 году в Московской области предполагает наличие переработки. Это не только отделение полезной фракции — стекло, бумага, ПЭТ и алюминиевая банка, но и органика, которая перерабатывается в так называемый компост, который можно использовать как грунт", — заключил Андрей Воробьев.

Глава региона пояснил, что таким образом захоранивается только 50% от объема, а сейчас около 100%.