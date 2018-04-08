Воробьев: в начале 2019 года в Подмосковье появятся современные мусороперерабатывающие комплексы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в конце 2018 ‐ начале 2019 года на территории Подмосковья появятся современные мусороперерабатывающие комплексы, сообщает телеканал «360».

Воробьев подчеркнул, что свалки, которые образовались в области с середины XX века, перестанут существовать.

Комментируя ситуацию с полигоном «Ядрово» в Волоколамске , губернатор назвал безобразием то, что допустили владельцы свалки.

"Наша задача сделать так, чтобы в Подмосковье это вообще не повторялось", — сказал Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, сейчас на полигоне работают голландские специалисты. Ведутся активные работы по наведению порядка.