Ещё
Воробьев: в начале 2019 года в Подмосковье появятся современные мусороперерабатывающие комплексы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воробьев: в начале 2019 года в Подмосковье появятся современные мусороперерабатывающие комплексы 

Газета.Ru 59 минут назад
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в конце 2018 ‐ начале 2019 года на территории Подмосковья появятся современные мусороперерабатывающие комплексы, сообщает телеканал «360».
Воробьев подчеркнул, что свалки, которые образовались в области с середины XX века, перестанут существовать.
Комментируя ситуацию с полигоном «Ядрово» в Волоколамске, губернатор назвал безобразием то, что допустили владельцы свалки.
"Наша задача сделать так, чтобы в Подмосковье это вообще не повторялось", — сказал Андрей Воробьев.
По словам Воробьева, сейчас на полигоне работают голландские специалисты. Ведутся активные работы по наведению порядка.
Газета.Ru: последние новости
Путин: вызывает удивление скорость раскручивания антироссийской кампании по делу Скрипаля Воробьев рассказал, какими будут новые полигоны в Подмосковье Мертвые дельфины с резаными ранами обнаружены в бухте Севастополя
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН691
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность762
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина1404
Волчкову в расцвете сил убил рак57
«Хотим, как у русских»: США скопируют оружие СССР93
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение